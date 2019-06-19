Дави на газ : Все модели Lada подорожают с 1 июля, Росстат зафиксировал рост цены на бензин у производителей на 17,5%
Кирилл Бревдо - с главными автомобильными новостями
Все модели Lada подорожают с 1 июля, Росстат зафиксировал рост цены на бензин у производителей на 17,5%
Главные темы:
- В Думу внесли законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут.
- Все модели Lada подорожают с 1 июля.
- Росстат зафиксировал рост цены на бензин у производителей на 17,5%.
- Регион госномера предложили присваивать согласно регистрации владельца.