2019-06-19T11:29:24+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДО

Дави на газ : Все модели Lada подорожают с 1 июля, Росстат зафиксировал рост цены на бензин у производителей на 17,5%

Кирилл Бревдо - с главными автомобильными новостямиКирилл Бревдо - с главными автомобильными новостями

Кирилл Бревдо - с главными автомобильными новостями

Все модели Lada подорожают с 1 июля, Росстат зафиксировал рост цены на бензин у производителей на 17,5%

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Главные темы:

- В Думу внесли законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут.

- Все модели Lada подорожают с 1 июля.

- Росстат зафиксировал рост цены на бензин у производителей на 17,5%.

- Регион госномера предложили присваивать согласно регистрации владельца.

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