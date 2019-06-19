Главное - вовремя : Не служил - не мужик! Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-19T12:05:01+03:00

Не служил - не мужик! Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины 00:00 00:00

Главные темы:

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- Сервис для организации путешествий OneTwoTrip провёл опрос среди своих пользователей, и узнал, устраивает ли их количество дней отдыха в году. Выяснилось, что больше половины путешественников (55,3%) считают, что отпускных дней должно быть больше 28.

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- Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД.

- Российские учёные хотят первыми провести эксперимент по рождению ребенка в космосе. Об этом заявила заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева: "Мы всегда были первыми в космосе, хотелось бы, чтобы первый человек, который родится в космосе, был гражданином России. Конкретную задачу ставить рано, но как цель сформулировать можно".

- Исследование: четверть россиян выступают против сожительства.

- Обзор прессы.

- ВЦИОМ: россияне считают современные выпускные вечера в школах излишне роскошными.

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