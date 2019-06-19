2019-06-19T12:05:01+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВАлександра КОЧНЕВА

Главное - вовремя : Не служил - не мужик! Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

Михаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дняМихаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дня

Михаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дня

Не служил - не мужик! Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

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Главные темы:

- Большинство россиян считают военную службу по призыву обязательной для настоящего мужчины и не сомневаются, что армия их защитит, показал опрос Левада-центра. Но они не готовы к милитаризации бюджета в ущерб их доходам.

- В Минздраве обсуждается идея сертифицировать поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, присваивая им звезды, как это принято в туристической индустрии при оценке отелей.

- Минэкономразвития РФ предлагает принудительно изымать земельные участки у собственников, в случае если они используются с нарушением требований пожарной безопасности: не косят траву и не убирают мусор.

- Корреспондент «КП» Роман Голованов отправился в село, где цыгане устроили побоище с русскими мужиками. Местные жители провели стихийный митинг, перекрыли трассу и призвали власть к ответу. Как живет село в разгар бунта?

- Растем: «Город бесов» Екатеринбург стал «Городом храбрых». Новая табличка появилась на въезде в город со стороны Кольцовского тракта.

- Сервис для организации путешествий OneTwoTrip провёл опрос среди своих пользователей, и узнал, устраивает ли их количество дней отдыха в году. Выяснилось, что больше половины путешественников (55,3%) считают, что отпускных дней должно быть больше 28.

- Коридоры власти.

- Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД.

- Российские учёные хотят первыми провести эксперимент по рождению ребенка в космосе. Об этом заявила заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева: "Мы всегда были первыми в космосе, хотелось бы, чтобы первый человек, который родится в космосе, был гражданином России. Конкретную задачу ставить рано, но как цель сформулировать можно".

- Исследование: четверть россиян выступают против сожительства.

- Обзор прессы.

- ВЦИОМ: россияне считают современные выпускные вечера в школах излишне роскошными.

- Новости спорта.

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