Темы дня : В Подмосковье появились смертельно опасные пауки, есть пострадавшие
«Черная вдова»Фото: Википедия
После укуса каракурта из рода «черных вдов» нужно немедленно обращаться в больницу!
В Подмосковье появились смертельно опасные пауки, есть пострадавшие
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Из Подмосковья пришла новость, которая взорвала информационное пространство своей экзотичностью. В столичном регионе наблюдается нашествие ядовитых пауков. От укусов черных вдов уже пострадали два человека. Как эти насекомые попали в среднюю полосу России и нужно ли бить тревогу, - выяснял Юрий Кораблев.