2019-06-19T12:41:26+03:00
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Юрий КОРАБЛЕВ

Темы дня : В Подмосковье появились смертельно опасные пауки, есть пострадавшие

«Черная вдова»«Черная вдова»Фото: Википедия

После укуса каракурта из рода «черных вдов» нужно немедленно обращаться в больницу!

В Подмосковье появились смертельно опасные пауки, есть пострадавшие

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Из Подмосковья пришла новость, которая взорвала информационное пространство своей экзотичностью. В столичном регионе наблюдается нашествие ядовитых пауков. От укусов черных вдов уже пострадали два человека. Как эти насекомые попали в среднюю полосу России и нужно ли бить тревогу, - выяснял Юрий Кораблев.

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В студии: Валентин АЛФИМОВ
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