Темы дня : В Подмосковье появились смертельно опасные пауки, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-19T12:41:26+03:00

В Подмосковье появились смертельно опасные пауки, есть пострадавшие 00:00 00:00

Из Подмосковья пришла новость, которая взорвала информационное пространство своей экзотичностью. В столичном регионе наблюдается нашествие ядовитых пауков. От укусов черных вдов уже пострадали два человека. Как эти насекомые попали в среднюю полосу России и нужно ли бить тревогу, - выяснял Юрий Кораблев.