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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Пострадавшего в Чемодановке подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, задания на ЕГЭ могут сделать индивидуальными

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Пострадавшего в Чемодановке подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, задания на ЕГЭ могут сделать индивидуальными

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Главные темы:

- Медики рассказали о состоянии пострадавшего в массовой драке в Чемодановке. Житель села по-прежнему находится в реанимации областной больницы имени Бурденко. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

О том, как сейчас обстановка в Чемодановке, рассказывает наш корреспондент Роман Голованов.

- В Приморье оштрафовали третью компанию, которая ловила косаток для "китовой тюрьмы", почти на 38 миллионов рублей . Фрунзенский районный суд Владивостока признал "Сочинский дельфинарий" виновным в нарушении правил рыболовства.

- В Челябинской области уволили замруководителя местного МВД. Рифа Биктимирова обвинили в сексуальных домогательствах к своим подчинённым. После внутренней проверки начальника отстранили от должности и завели дело. Однако сам Биктимиров узнал о своём увольнении из СМИ.

- В центральную Россию возвращается жаркая погода. Как рассказала ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Елена Волосюк, ночные температуры на 5-6 градусов превысят средние значения.

- В Роскачестве рассказали, как выбирать напитки в жару. Там не советуют пить газировку с повышенным содержанием сахара. Как отметила главный специалист "Роскачества" Наталья Петроченкова, лучше всего справиться с жаждой в жаркую погоду поможет обычная вода.

- Правительство объяснило увеличение стоимости бензина. Как выяснилось, данные Росстата относятся исключительно к оптовому сегменту. По данным кабмина, цены на топливо на 17,5% выросли за полгода, а не за месяц. В сообщении правительства отмечается, что несмотря на увеличение оптовой стоимости, биржевые цены падают. Это связывают с избыточным предложением при низком спросе.

- Задания ЕГЭ в России могут сделать индивидуальными. Такие данные содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. Создать отдельные варианты для каждого выпускника помогут новые технологии. Компьютер будет автоматически генерировать набор заданий по предмету. Утверждается, что новые правила смогут решить проблему списывания.

- Жителя Челябинска обвинили в жестоком обращении с животными. Амиран спас соседку от бродячей собаки, но, по мнению очевидцев, сделал это недостаточно гуманно - несколько раз ударил пса. За челябинца вступились ветеринары. Ветврачи настаивают, что уличные животные - это не домашние любимцы, и их нужно оградить от людей.

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