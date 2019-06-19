Темы дня : Пострадавшего в Чемодановке подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, задания на ЕГЭ могут сделать индивидуальными

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-19T15:08:52+03:00

Пострадавшего в Чемодановке подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, задания на ЕГЭ могут сделать индивидуальными 00:00 00:00

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- Медики рассказали о состоянии пострадавшего в массовой драке в Чемодановке. Житель села по-прежнему находится в реанимации областной больницы имени Бурденко. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

О том, как сейчас обстановка в Чемодановке, рассказывает наш корреспондент Роман Голованов.

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- В центральную Россию возвращается жаркая погода. Как рассказала ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Елена Волосюк, ночные температуры на 5-6 градусов превысят средние значения.

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- Правительство объяснило увеличение стоимости бензина. Как выяснилось, данные Росстата относятся исключительно к оптовому сегменту. По данным кабмина, цены на топливо на 17,5% выросли за полгода, а не за месяц. В сообщении правительства отмечается, что несмотря на увеличение оптовой стоимости, биржевые цены падают. Это связывают с избыточным предложением при низком спросе.

- Задания ЕГЭ в России могут сделать индивидуальными. Такие данные содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. Создать отдельные варианты для каждого выпускника помогут новые технологии. Компьютер будет автоматически генерировать набор заданий по предмету. Утверждается, что новые правила смогут решить проблему списывания.

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