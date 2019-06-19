Здоровый разговор : Женское здоровье: от ежедневной заботы до эстетических процедур

19 Июнь 12:46 2019-06-20T13:30:43+03:00

Женское здоровье: от ежедневной заботы до эстетических процедур 00:00 00:00

Мария Баченина:

- Здравствуйте, друзья. Сегодня в гостях у нас руководитель клиники «Аднекса» Смирнова Наталья Владимировна, врач акушер-гинеколог, хирург, сертифицированный специалист по эстетической медицине, врач ультразвуковой диагностики. Наталья Владимировна является ведущим специалистом по различным формам бесплодия, невынашивания беременности, занимается диагностикой и лечением женских органов репродуктивной системы, владеет инновационными технологиями и методами лечения, такими как лазерный и органоплазменный, оперирует в области урогинекологии. И за время работы нашего доктора она провела более тысячи операций. Участник российских и международных конгрессов. Здравствуйте, Наталья Владимировна.

Наталья Смирнова:

- Здравствуйте.

Мария Баченина:

- Нам правда не хватило эфирного времени, чтобы перечислить все заслуги ваши. И сразу скажу: для вас, уважаемые радиослушатели, существует уникальная возможность попасть на прием к такому специалисту и решить все свои наболевшие проблемы. Получить квалифицированную помощь и, конечно же, стать здоровым. Теперь, как это сделать. Записаться на прием можно по номеру: 8-495-348-55-85 или 8-968-954-90-09. Ну и, конечно, всю необходимую информацию можно найти на сайте клиники adnexa.ru или, собственно, прийти самому по адресу: город Москва, ул. Перерва, дом 31. Наталья Владимировна, если позволите, несколько вопросов. Расскажите, пожалуйста, с какими проблемами к вам можно и нужно обращаться?

Наталья Смирнова:

- Мы оказываем помощь женщинам, это гинекологические пациенты, женщины беременные, всех сроков беременности, у нас принимают узкие специалисты – терапевты, эндокринологи, кардиологи. Работает кабинет патологии шейки матки, кабинет бесплодного брака, кабинет планирования семьи, перинатальной диагностики. Также отделение функциональной диагностики. Начал работать дневной стационар, где мы проводим очень много малогинекологических операций.

Мария Баченина:

- Скажите, пожалуйста, ведете ли вы беременность?

Наталья Смирнова:

- Да, беременности мы ведем на всех сроках, со всеми проблемами, со всеми заболеваниями, которые сопутствуют беременным женщинам.

Мария Баченина:

- В любом возрасте берем?

Наталья Смирнова:

- В любом.

Мария Баченина::

- А на дом можно ли вызвать специалиста из вашей клиники?

Наталья Смирнова:

- Да. У нас существует такая выездная служба. И сегодня есть эта возможность – консультировать на дому, проводить диагностику и проводит забор анализов.

Мария Баченина:

- Я полагаю, что сейчас любой слушатель подумает: ну, наверное, это очень дорого. Хотя качественное не должно быть дешевым.

Наталья Смирнова:

- Нет, в нашей клинике существует система скидок очень гибкая, существуют различные программы также по ведению беременности, по каким-то операциям.

Мария Баченина:

- То есть по каждому запросу пациента могут быть скидки?

Наталья Смирнова:

- Могут.

Мария Баченина:

- Супер. Ну, понятно, что ваша клиника – это многопрофильное учреждение. Но все же, какое направление, на ваш взгляд, является самым перспективным в вашей области?

Наталья Смирнова:

- Одно из направлений в нашей области – это эстетическая урогинекология и омоложение. Все чаще к нам приходят женщины с деликатными проблемами, такие как недержание мочи, о чем они раньше стеснялись говорить. Также всякие послеродовые травмы, деформации. Очень часто беспокоят рецидивы циститов, дискомфорты при интимной близости, снижается сексуальная удовлетворенность. То есть женщины хотят быть не только сегодня здоровы, но и улучшить качество жизни, качество половой жизни.

Мария Баченина:

- Это так же, как мы обращаемся к косметологический кабинет, то есть мы хотим предотвратить или исправить возрастные изменения? С теми же вопросами и к вам?

Наталья Смирнова:

- Да. и возрастные изменения, и, в общем-то, хотят получить, скажем, некое омоложение.

Мария Баченина:

- А это как-то повлияет на качество интимной жизни и жизни в целом?

Наталья Смирнова:

- Да, качество жизни улучшается.

Мария Баченина:

- Наталья Владимировна, понятно, что к вам в клинику обращаются женщины всех возрастов. Подход к разному возрасту индивидуальный должен быть. Так ли это? И как это происходит в вашей клинике?

Наталья Смирнова:

- Мы стараемся подходить индивидуально и к каждой женщине, и к ее проблеме. И используем для этого все существующие методы – и консервативные, и малоинвазивные, также хирургическую коррекцию проводим. В зависимости от ситуации, от жалоб пациентки, от ее диагноза, можем применить как и гормональную, как и местную терапию. Широко используем всякие лазерные технологии, нитевые лифтинги. В общем, те же филеры на основе гиалуроновой кислоты мы тоже можем применять.

Мария Баченина:

- То есть все те же методы, которые сейчас используются в косметологии, в работе с лицом, используются и у вас. То есть женщину ничего не напугает. Но половина из них воскликнут: боже мой, это же больно!

Наталья Смирнова:

- Нет, в нашей клинике почти все процедуры проводятся с использованием анестезии местной. Применяются все инновационные методики, также разработаны собственные методики. В общем, после процедуры интимного омоложения женщины замечают сразу подтягивающий эффект, повышается тонус мышц, следовательно, это приводит к улучшению качества ее сексуальной жизни, что для женщины сейчас очень важно.

Мария Баченина:

- Не могу не согласиться. Но вот с такими врачами, как вы, нужно все-таки встречаться лично. И хочется знать для начала, к кому идешь. Потому что есть перспектива остаться. Ведь для каждой из нас важно иметь в жизни своего одного врача, который ведет тебя на протяжении жизни, и особенно это важно, когда речь о таком враче как гинеколог. Как с вами познакомиться до приема? Есть способы?

Наталья Смирнова:

- Да, я с вами согласна. У нас в клинике с 1 июня по 31 августа каждый вторник день открытых дверей. В этот день проводится комплексное обследование, женщины могут проконсультироваться, задать вопросы, получить нужную информацию и принять решение. Мы в этом поможем.

Мария Баченина:

- Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, а с чем чаще всего сталкиваются женщины, какое заболевание сейчас наиболее распространено? То есть вы в своей практике что чаще всего встречаете?

Наталья Смирнова:

- Ну, я хочу сказать, что, наверно, не существует какого-то одного такого заболевания или которое часто встречается. На сегодняшний день женщины приходят с различными заболеваниями. Это и эрозии, и миомы матки, и эндометриозы, и бесплодие, высокий процент бесплодных пар, как и женское, так и мужское бесплодие. И самое главное, женщины даже могут и не знать о том, что такая проблема существует. Поэтому рекомендую приходить даже с профилактической целью, посмотреть, сдать какие-то анализы, сделать какое-то обследование.

Мария Баченина:

- А существует проформа вот этого профилактического приема? Какой-то алгоритм действий? Потому что, если я к вам приду и скажу: я просто ради профилактики, - вы знаете, что со мной делать?

Наталья Смирнова:

- Существует определенный план действий, которые помогут нам обнаружить то или иное заболевание.

Мария Баченина:

- Наталья Владимировна, всю жизнь мечтала спросить: а зачем существует кабинет планирования семьи?

Наталья Смирнова:

- Я вам отвечу. Он существует для того, чтобы мы подготовили семейную пару к предстоящей беременности. Чтобы малыш родился здоровый. Такую пару мы обследуем, назначаем определенные обследования, которые выявят заболевания, которые подготовят беременность будущую. И, если есть необходимость, то мы назначаем определенную витаминотерапию, скажем.

Мария Баченина:

- Наше общество порой тонет в стереотипах. Поэтому пусть вам не покажется странным мой вопрос. До какого возраста женщина должна обращаться к гинекологу?

Наталья Смирнова:

- Такого возраста не существует. Женщина должна обращаться каждые полгода к гинекологу.

Мария Баченина:

- Ради профилактики?

Наталья Смирнова:

- Ради профилактики.

Мария Баченина:

- И даже когда уже и дети, и внуки, в этом есть необходимость?

Наталья Смирнова:

- Да, конечно. Необходимость в этом есть. И…

Мария Баченина:

- И в вашей клинике принимают женщин всех возрастов?

Наталья Смирнова:

- Всех возрастов.

Мария Баченина:

- Ради профилактики в том числе?

Наталья Смирнова:

- И в том числе профилактика.

Мария Баченина:

- Наталья Владимировна, семья спланирована, беременность запланирована, выносили, родили ребеночка. А затем женщине можно остаться, так сказать, у вас на балансе, под вашим наблюдением? А может быть, это необходимо? Потому что, ну, вы понимаете, мамы же часто забывают о себе в заботах о своем новорожденном ребенке.

Наталья Смирнова:

- Конечно, мы приглашаем на контрольные осмотры после рождения деток. Даем рекомендации, ведем таких женщин. Допустим, если там проблемы с лактацией, даем советы или обследование проводим. В общем, помогаем женщинам на всех ее этапах жизни.

Мария Баченина:

- А я еще раз напомню, что в студии у нас врач клиники «Аднекса» Смирнова Наталья Владимировна. Врач акушер-гинеколог, хирург, сертифицированный специалист по эстетической медицине, врач ультразвуковой диагностики. Наталья Владимировна – ведущий специалист по различным формам бесплодия, невынашивания беременности, а также занимается диагностикой и лечением женских органов репродуктивной системы. И провела она более тысячи операций. А также, конечно, участник российских и международных конгрессов. Друзья мои, приглашаю вас в клинику. И благодарю Наталью Владимировну. Спасибо.

Наталья Смирнова:

- Спасибо.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ООО «Аднекса», ОГРН 1187746636880, город Москва.