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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Журналисты вычислили заказчиков дела Голунова, Трамп пошел на второй срок, россияне перешли на «чекушки»

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Журналисты вычислили заказчиков дела Голунова, Трамп пошел на второй срок, россияне перешли на «чекушки»

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Главные темы:

- Журналисты выяснили, какая деталь могла привести к уголовному преследованию Ивана Голунова. Центр антикоррупционных исследований и инициатив «ТранспЕренси Интернешнл", "Новая газета" и проект "База" провели совместное расследование. Утверждается, что предполагаемые заказчики дела Голунова - начальник УФСБ по Москве Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев. По данным "Базы", они владеют трехэтажными домами в подмосковном коттеджном поселке «Лесная бухта». Журналисты выяснили, что рыночная стоимость особняков, площадью 700 квадратых метров, может достигать 70-ти миллионов рублей. Но самое главное, что в этом же поселке, по соседству с Дорофеевым и Медоевым живет родственница замдиректора службы по вопросам похоронного дела Москвы ГБУ «Ритуал» - рассказал редактор проекта "База" Александр Потапов.

- Дональд Трамп начал предвыборную компанию. Президент США официально заявил о желании баллотироваться на второй срок. Об этом он сообщил в своём выступлении перед сторонниками во Флориде.

- В "Роскачестве" рассказали, что опасность в жару представляет употребление алкогольных напитков. Они вызывают нарушение терморегуляции организма и повышают риск теплового удара. Некоторые прислушались к советам экспертов, хоть и не исключили алкоголь, но уменьшили его употребление. Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре. Ценители крепкого напитка предпочитают маленькие бутылки ёмкостью 100 или 250 миллилитров. На них приходится почти четверть продаж в городах.

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