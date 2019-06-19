Был бы повод : Термин «водка» зафиксирован официально, сформирован первый женский батальон смерти, Мэрилин Монро выходит замуж
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Термин «водка» зафиксирован официально, сформирован первый женский батальон смерти, Мэрилин Монро выходит замуж
19 июня. В этот день в разные годы:
1751 год - термин "водка" впервые появился в российских государственных актах.
1917 год - сформирован женский батальон смерти Марии Бочкаревой.
1953 год - казнь в США супругов Юлиуса и Этель Розенбергов, обвиненных в шпионаже в пользу СССР.
1956 год - Артур Миллер женится на Мэрилин Монро.
1962 год - День рождения американской певицы, продюсера, танцовщицы, хореографа, актрисы и телеведущей Полы Абдул.