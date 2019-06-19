2019-06-19T16:40:00+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Термин «водка» зафиксирован официально, сформирован первый женский батальон смерти, Мэрилин Монро выходит замуж

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Термин «водка» зафиксирован официально, сформирован первый женский батальон смерти, Мэрилин Монро выходит замуж

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19 июня. В этот день в разные годы:

1751 год - термин "водка" впервые появился в российских государственных актах.

1917 год - сформирован женский батальон смерти Марии Бочкаревой.

1953 год - казнь в США супругов Юлиуса и Этель Розенбергов, обвиненных в шпионаже в пользу СССР.

1956 год - Артур Миллер женится на Мэрилин Монро.

1962 год - День рождения американской певицы, продюсера, танцовщицы, хореографа, актрисы и телеведущей Полы Абдул.

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