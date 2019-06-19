Темы дня : Следователи назвали подозреваемых в крушении малазийского "Боинга", Жириновский со скандалом покинул зал заседания Госдумы

19 Июнь 19:03 2019-06-19T22:46:15+03:00

Следователи назвали подозреваемых в крушении малазийского "Боинга", Жириновский со скандалом покинул зал заседания Госдумы 00:00 00:00

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- Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014-м в Донбассе малайзийского "Боинга". Среди них трое россиян и один украинец. Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко подозревают в причастности к доставке установки "Бук" якобы "с целью сбить самолет". Уже выданы ордера на их арест. Позднее следственная группа планирует назвать имена других подозреваемых.

Суд по делу начнётся 9 марта следующего года.

- Владимир Жириновский со скандалом покинул зал заседания Госдумы. Депутатов лидер ЛДПР назвал "предателями народа" из-за отказа принять законопроект партии об упрощении получения российского гражданства для иностранных граждан русского происхождения.

- Ситуация в Чемодановке Пензенской области нормализирована. Порядок в селе обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии. Об этом заявил губернатор региона Иван Белозерцев. Он также отметил, что конфликт произошёл на бытовой почве, никакой этнической нетерпимости не было.

- Дмитрий Медведев подписал постановление против роста цен на услуги ЖКХ выше инфляции. Об этом премьер-министр сообщил на совещании, посвященном достижению национальных целей развития. По словам главы кабмина, теперь тарифный дисбаланс не получится устранить, перекладывая издержки на жителей. В новом формате работы регионы обязаны согласовывать все превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин не верит, что запрет будет работать. Он отметил, что такие решения принимали и раньше, но на деле цены продолжали расти.

- В Петербурге похоронили жену бывшего хоккеиста Максима Соколова. Проститься с матерью пришёл и младший сын, которого подозревают в её убийстве.