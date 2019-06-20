Темы дня : «Если вопросы касаются судеб людей, я не считаю их праздными». Главные заявления Владимира Путина на прямой линии
Елена Афонина вместе с экспертами обсуждает, что изменится после прямой линии с Президентом и какой важный вопрос так и не прозвучалФото: REUTERS
Елена Афонина вместе с экспертами обсуждает, что изменится после прямой линии с Президентом и какой важный вопрос так и не прозвучал
«Если вопросы касаются судеб людей, я не считаю их праздными». Главные заявления Владимира Путина на прямой линии
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Гости:
- Дмитрий Анатольевич Журавлев, директор Института региональных проблем;
- Максим Андреевич Чирков, доцент кафедры политической экономии МГУ.