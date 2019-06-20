2019-06-20T19:48:57+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : «Если вопросы касаются судеб людей, я не считаю их праздными». Главные заявления Владимира Путина на прямой линии

Елена Афонина вместе с экспертами обсуждает, что изменится после прямой линии с Президентом и какой важный вопрос так и не прозвучалЕлена Афонина вместе с экспертами обсуждает, что изменится после прямой линии с Президентом и какой важный вопрос так и не прозвучалФото: REUTERS

Елена Афонина вместе с экспертами обсуждает, что изменится после прямой линии с Президентом и какой важный вопрос так и не прозвучал

«Если вопросы касаются судеб людей, я не считаю их праздными». Главные заявления Владимира Путина на прямой линии

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Гости:

- Дмитрий Анатольевич Журавлев, директор Института региональных проблем;

- Максим Андреевич Чирков, доцент кафедры политической экономии МГУ.

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