Был бы повод : Арест Рудольфа Абеля, выход сборной России в полуфинал Чемпионата Европы по футболу, день рождения Виктора Цоя
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Арест Рудольфа Абеля, выход сборной России в полуфинал Чемпионата Европы по футболу, день рождения Виктора Цоя
21 июня. В этот день в разные годы:
1817 год - первый выпуск Царскосельского лицея.
1948 год - выпуск первой долгоиграющей пластинки.
1957 год - в США агентами ФБР арестован Рудольф Абель.
1962 год - День рождения Виктора Цоя.
2008 год - сборная России впервые в своей новой истории выходит в полуфинал Чемпионат Европы.