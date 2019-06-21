2019-06-21T12:49:40+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Арест Рудольфа Абеля, выход сборной России в полуфинал Чемпионата Европы по футболу, день рождения Виктора Цоя

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Арест Рудольфа Абеля, выход сборной России в полуфинал Чемпионата Европы по футболу, день рождения Виктора Цоя

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21 июня. В этот день в разные годы:

1817 год - первый выпуск Царскосельского лицея.

1948 год - выпуск первой долгоиграющей пластинки.

1957 год - в США агентами ФБР арестован Рудольф Абель.

1962 год - День рождения Виктора Цоя.

2008 год - сборная России впервые в своей новой истории выходит в полуфинал Чемпионат Европы.

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