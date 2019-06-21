2019-06-21T12:01:17+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВАлександра КОЧНЕВА

Главное - вовремя : Грузия бунтует — российский депутат в Тбилиси не так сел

Михаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дняМихаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дня

Михаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дня

Грузия бунтует — российский депутат в Тбилиси не так сел

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Главные темы:

- Антироссийские беспорядки начались в Грузии. Местные националисты воспользовались визитом депутатов Госдумы как поводом для провокации.

- Основные итоги прямой линии с Президентом.

- Пять самых нелепых требований к российскому бизнесу.

- Работа над списком опасных пород собак еще не закончена.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

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