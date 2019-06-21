Главное - вовремя : Грузия бунтует — российский депутат в Тбилиси не так сел
Михаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дня
Грузия бунтует — российский депутат в Тбилиси не так сел
Главные темы:
- Антироссийские беспорядки начались в Грузии. Местные националисты воспользовались визитом депутатов Госдумы как поводом для провокации.
- Основные итоги прямой линии с Президентом.
- Пять самых нелепых требований к российскому бизнесу.
- Работа над списком опасных пород собак еще не закончена.
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым
- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.
- Новости спорта с Андреем Вдовиным.