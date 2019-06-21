Темы дня : Кресельная революция. МИД России назвал происходящее в Грузии шабашом

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-21T16:19:58+03:00

Кресельная революция. МИД России назвал происходящее в Грузии шабашом 00:00 00:00

МИД России отреагировал на слова президента Грузии о вине Москвы в беспорядках в Тбилиси. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил: это должно остаться на совести Саломэ Зурабишвили. Дипломат также подчеркнул, что грузинские радикалы использовали надуманный повод, чтобы испортить отношения между странами.

В четверг вечером несколько тысяч демонстрантов пытались прорваться в здание парламента. Митингующие требовали отставки главы МВД и председателя парламента. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 240 участников акций протеста и 80 силовиков. Несколько десятков человек задержаны .

Причиной протестов стала Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В Тбилиси приехала российская делегация во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловом, который председательствует в организации.