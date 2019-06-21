Инспектор гаджетов : Как Всемирная паутина следит за нами

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-21T21:03:07+03:00

Как Всемирная паутина следит за нами 00:00 00:00

Рассказываю ситуацию из личной жизни. Сегодня утром я достал из холодильника кусок сыра, чтобы приготовить пару бутербродов на завтрак. В процессе у меня завязался разговор с девушкой - мы вспомнили наш прошлогодний отпуск во Франции и все сорта сыра, которые удалось там попробовать. Мы эмоционально спорили, пытаясь выяснить, что же лучше - мраморный рокфор или камамбер. Слово “сыр” было произнесено раз сто. Но был маленький нюанс - рядом с нами стоял открытый ноутбук с новостной лентой яндекса. Приехав на работу и запустив там компьютер, я увидел на главной странице поисковика рекламу одного из сырных ресторанов Москвы. Спустя час - рекламу горячих туров во Францию. Скажите, я сошел с ума?

Двухминутный серфинг в интернете показал, что с подобными ситуациями люди сталкиваются во всем мире. Американский журналист Сэм Николс решил проверить это явление и провел собственный эксперимент. В течение нескольких дней он разговаривал со своим заблокированным телефоном и повторял одинаковые фразы — например, «я хочу вернуться в университет» и «мне нужны дешевые рубашки для работы».

Затем Николс проверил свою страницу в Facebook на предмет рекламных публикаций. Результат не заставил себя ждать — лента была усеяна рекламой различных учебных заведений и магазинами с недорогой одеждой. Позже журналист пообщался со своим приятелем и рассказал ему о том, что в его компьютере закончилась память. И что вы думаете? В его ленте неожиданно появились предложения о покупке новых накопителей.

Конечно, после таких странных совпадений общественность попыталась поставить представителей социальных сетей к стенке. Однако фейсбук, Гугл, Яндекс, Эпл и другие ай-ти гиганты в один голос в один голос отрицают прослушку. По их словам, у них и так достаточно информации о нас. Начиная от лайков, подписок, друзей, заканчивая поисковыми запросами и геолокацией. В довесок они утверждают, мол, анализ голоса в режиме реального времени сложен технически и слишком затратен. Я же думаю, что компании лукавят.

Существующие технологии уже позволяют работать со звуком, записанным в фоновом режиме. А компания Facebook даже имеет в своем арсенале патент на распознавание речи и автоматический перевод с одного языка на другой. И более того: эта фишка может работать как онлайн, так и офлайн.

Если вывести соцсети и поисковики на чистую воду не получается, а факты говорят о том, прослушка действительно есть, остается уповать лишь на себя. К примеру, когда приложение запрашивает доступ к камере, микрофону или местоположению — подумайте, насколько вам нужна требующая такого доступа функциональность. И что для вас важнее: получаемая от приложения польза или потенциальный вред от отправки ваших приватных данных рекламным сетям и другим „третьим лицам“.

И напоследок маленькая просьба от меня - инспектора ваших гаджетов. Друзья, ну хватит уже заклеивать камеру ноутбука скотчем… Мне не видно, что вы там без меня делаете!