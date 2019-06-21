Темы дня : Власти США запретили американским авиакомпаниям летать над Ираном, а в Беслане прооперировали женщину, которая 23 года жила с хирургическим зажимом в теле

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-21T15:47:50+03:00

Власти США запретили американским авиакомпаниям летать над Ираном, а в Беслане прооперировали женщину, которая 23 года жила с хирургическим зажимом в теле 00:00 00:00

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- Власти Красноярска встретятся с жителями третьего микрорайона, чтобы обсудить план по развитию инфраструктуры. О том, что на окраине города нет школы, детского сада и парковой зоны на Прямой линии Владимиру Путину пожаловалась жительница микрорайона Ксения Бессонова.

- Власти США запретили американским авиакомпаниям летать над Ираном. В управлении гражданской авиации Соединенных штатов отметили, что запрет связан с возросшей политической напряженностью из-за чего коммерческие рейсы находятся в зоне риска.

Ранее американская "Нью-Йорк Таймс" сообщила, что Дональд Трамп разрешил нанести ракетные удары по военным объектам Ирана. Атака должна была начаться рано утром 21 июня - пишет Нью-Йоркская газета со ссылкой на источники в Белом доме. Но на стадии планирования президент США отменил операцию.

- В России предложили расширить полномочия инспекторов ГИБДД. Они смогут без суда отбирать у автомобилистов водительские удостоверения. По мнению авторов поправок, это сократит количество ДТП.

Несмотря на резонанс в прессе, эта инициатива не жизнеспособна, - считает координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.

- В Беслане прооперировали женщину, которая 23 года жила с хирургическим зажимом в теле. Медики забыли инструмент в животе Еветы Гобеевой после операции. Долгие годы женщина мучилась от болей, но врачи лишь разводили руками. Страшную находку обнаружили после того, как сделали снимок тазобедренного сустава.

- Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" в Приморье, которых выпустят на свободу, преодолели первые 800 километров до Охотского моря. Сейчас они готовятся к следующему этапу пути - по воде. Животные хорошо перенесли путешествие на автомобилях, рассказал пресс-секретарь Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии Алексей Смородов.

- Каждая третья женщина ходит на свидания ради бесплатной еды. Такие данные приводят социологи из американского университета. Они опросили нескольких сотен респонденток.