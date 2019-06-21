Темы дня : В Карачаево-Черкессии ФСБ задержала исламистов, Зеленский готовится к встрече с Путиным, запуск с Байконура отложен на сутки

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-21T17:30:51+03:00

В Карачаево-Черкессии ФСБ задержала исламистов, Зеленский готовится к встрече с Путиным, запуск с Байконура отложен на сутки 00:00 00:00

Главные темы:

- В Карачаево-Черкессии сотрудники ФСБ разоблачили группу радикальных исламистов, присягнувших одной из запрещенных в России террористических организаций.

- В российских вузах стартовала приемная кампания. Абитуриенты, получившие результаты Единого госэкзамена, могут подавать документы для поступления в университеты.

Тем временем, в Минобрнауки назвали самые "бюджетные" специальности. Выяснилось, что больше всего бесплатных мест в этом году на трёх направлениях - педагогика, программирование и медицина.

- Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с Владимиром Путиным. Об этом рассказал депутат Верховной рады Михаил Поплавский. Он отметил, что главным тезисом встречи со стороны Зеленского будут заявления о принадлежности Крыма и Донбасса. Киев намерен добиться результатов от этой встречи - подчеркнул депутат.

- Запуск ракеты «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ» с космодрома Байконур перенесен на сутки в связи с выявленными замечаниями, сообщает Роскосмос. Планируется, что телескоп «Спектр-РГ» должен заработать уже осенью. Срок службы рассчитан на 6,5 лет. С его помощью учёные рассчитывают изучить миллионы «чёрных дыр», скопления галактик, остывающие нейтронные звёзды.