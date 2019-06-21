Темы дня : Экс-министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзания: «Настроения против русских туристов начали нагнетать еще месяц назад!»
Как по мановению волшебной палочки в Тбилиси произошли массовые волнения после визита российских политиков
Экс-министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзания: «Настроения против русских туристов начали нагнетать еще месяц назад!»
Спикер грузинского парламента ушел в отставку. Ираклий Кобахидзе принял такое решение, понимая ответственность перед народом.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников вновь выйти на улицы и сменить власть.
Что происходит сейчас в стране, кто за всем стоит и что будет дальше, обсуждаем с экс-министром госбезопасности Грузии Валерием Хабурдзания.