Темы дня : Экс-министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзания: «Настроения против русских туристов начали нагнетать еще месяц назад!»

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-21T17:56:10+03:00

Участник уличных протестов у здания парламента в Тбилиси. Фото: REUTERS

Экс-министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзания: «Настроения против русских туристов начали нагнетать еще месяц назад!» 00:00 00:00

Спикер грузинского парламента ушел в отставку. Ираклий Кобахидзе принял такое решение, понимая ответственность перед народом.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников вновь выйти на улицы и сменить власть.

Что происходит сейчас в стране, кто за всем стоит и что будет дальше, обсуждаем с экс-министром госбезопасности Грузии Валерием Хабурдзания.