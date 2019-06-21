2019-06-21T22:19:29+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : В Тбилиси готовятся к очередной акции протеста, в России появятся полицейские по наркополицейским, продавец вернул миллион рублей потерявшему

Валентин Алфимов - с главными новостями дняВалентин Алфимов - с главными новостями дня

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

В Тбилиси готовятся к очередной акции протеста, в России появятся полицейские по наркополицейским, продавец вернул миллион рублей потерявшему

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Главные темы:

- В Тбилиси готовятся к очередной акции протеста. У здании грузинского парламента собираются люди. с призывом выйти на улицы и сменить власть к ним обратился бывший президент Михаил Саакашвили.

Массовые протесты, начавшиеся в четверг, переросли в беспорядки. В Грузии сейчас работает наш политический обозреватель Владимир Ворсобин.

В Кремле назвали беспорядки в Грузии провокацией против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Причиной митинга в Грузии стала Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В Тбилиси приехала российская делегация во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловом, который председательствует в организации. Открывая заседание, он сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство оппозиционного "Единого национального движения" (его возглавляет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили).

Гаврилов объяснил, почему занял именно это место. По его словам, на таких мероприятиях всегда председательствует руководитель и грузинская сторона сама предложила ему занять это место.

- МВД нашло нарушения в работе полицейских по делу журналиста Ивана Голунова. Как сообщили в столичном главке, материалы направят в прокуратуру Москвы. Там будет решен вопрос о передаче дела в СК для проведения предварительного следствия.

- Глава министерства Владимир Колокольцев поручил создать специальные отдел для контроля за работой наркополиции.

- Перестраховались. Запуск Ракеты-носителя "Протон-М" перенесли на другую дату, для того чтобы устранить неполадки с телескопом "Спектр-РГ" — сообщает Роскосмос. Наш корреспондент на Байконуре Александр Милкус рассказал, что после проверки причин срабатывания автоматики серьезных проблем найдено не было.

- Продавец фруктов из Азербайджана вернул иркутянину потерянный миллион рублей. Чтобы отдать деньги, Шамхал Гезалов пошел на риск - несколько раз превысил скорость на машине, пытаясь догнать владельца кругленькой суммы. Но, когда хозяин денег увидел, что за ним гонится какой-то автомобиль - вжал педаль газа в пол.

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