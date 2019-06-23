Был бы повод : Образована секретная служба США, премьеры гимна "Интернационал", фильма "Форест Гамп" и программы "600 секунд"
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Образована секретная служба США, премьеры гимна "Интернационал", фильма "Форест Гамп" и программы "600 секунд"
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23 июня. В этот день в разные годы:
1860 год - образована секретная служба США, будущее ФБР.
1888 год - на празднике печатников впервые прозвучал гимн рабочих "Интернационал".
1925 год - учреждена премия им. Ленина.
1994 год - премьера фильма "Форест Гамп".
1987 год - премьера программы "600 секунд"