Темы дня : Президент Грузии заявила, что российские туристы должны продолжать приезжать в Грузию, а в Москве дети выпали из аттракциона в парке развлечений

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-23T13:51:05+03:00

Президент Грузии заявила, что российские туристы должны продолжать приезжать в Грузию, а в Москве дети выпали из аттракциона в парке развлечений 00:00 00:00

Главные темы:

- Президент Грузии вступилась за российских туристов. Саломе Зурабишвили сказала в интервью Euronews, что россияне не должны отказываться от поездок в ее страну, потому что они ее обожают. А политики должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего, — сказала Зурабишвили.

Судя по всему, в правительстве республики посчитали возможные убытки от потери российских туристов. Напомню, президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий авиаперелёты в Грузию. "Комсомолка" тоже подсчитала, кто сколько потеряет от этого. Слушаем!

- В Москве проверят все аттракционы после инцидента в парке Сокольники. Накануне там пострадали трое детей. Они катались на карусели "Колобок", у которой вышел из строя болт центральной оси. В этот момент в кабинке сидели три девочки в возрасте девяти, 11 и 12 лет. Дети находились вниз головой, когда карусель сломалась. К ним тут же подбежали операторы аттракциона, но в системе произошел сбой - самостоятельно открылись ремни безопасности, и дети упали на землю. Две девочки получили ушибы, третья - лёгкое сотрясение мозга.

- Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости. Они появились на сайте ведомства в специальном историко-познавательном разделе. Его создали специально к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

- Сборная России с большим отрывом лидирует в медальном зачете Европейских игр. В Минске стартовал второй день этих соревнований.

По итогам первого дня сборная России завоевала девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых награды – всего 18. И по золоту, и по серебру, и по общему количеству наша команда впереди Европы всей. И лишь по бронзе нас превзошли хозяева – у них восемь третьих мест.

- Стоимость биткоина превысила психологическую отметку - в $10 тысяч долларов. Согласно данным биржи CoinMarketCap, криптовалюта подорожала более чем на 9 процентов. Эксперты связывают рост популярности биткоина с объявлением Фэйсбука о запуске своей криптовалюты - Libra.

- Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать алкоголь. Главное, на взгляд ведомства, чтобы у магазина была лицензия на торговлю спиртным. Её всегда можно найти на видном месте при входе. А вот через интернет покупать вообще не стоит.