2019-06-23T14:03:27+03:00
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Антон АРАСЛАНОВ@radio_kp

Темы дня : Саакашвили обвинил россиян в протестах в Тбилиси, в России появился новый вид мошенничества, Трамп сменил министра обороны

Антон Арасланов - с главными новостями дняАнтон Арасланов - с главными новостями дня

Антон Арасланов - с главными новостями дня

Саакашвили обвинил россиян в протестах в Тбилиси, в России появился новый вид мошенничества, Трамп сменил министра обороны

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Главные темы:

- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в протестах в Тбилиси. Как он заявил в интервью телеканалу «112 Украина», россияне вообще обнаглели до конца. Они привезли оккупанта, который сел в парламенте Грузии и поднял российский флаг», — сказал Саакашвили. Он призвал жителей Украины ехать на отдых в Грузию вместо россиян. Также политик попросил украинские авиакомпании снизить цены на билеты в страну. Сейчас прямой перелет из Киева в Тбилиси стоит около 12 тысяч рублей.

- В России появился новый вид мошенничества. Самое страшное, что затронуть он может фактически любого. Например, с ним столкнулась москвичка Валентина Ивановна - пишет Российская газета. Она обнаружила в личном кабинете на Госуслугах долг по уплате госпошлины, выписанный налоговиками из Ростовской области. В Ростовской области москвичка никогда не была, поэтому начала разбираться.

- Президент США Дональд Трамп продолжает кадровую чехарду в Пентагоне. За минувшие два с половиной года он сменил уже трёх министров обороны. И теперь в это кресло решил посадить Марка Эспера (пока в качестве исполняющего обязанности). Что это за фигура и почему Трамп меняет министров обороны, как галстуки, - разбирался военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец.

- Есть ли жизнь на Марсе - нет ли жизни на Марсе... Кажется, ответ на этот животрепещущий вопрос наконец-то найдет. Точнее, найдены некоторые признаки того, что на Красной планете существуют некие микроорганизмы. Марсоход Кьюриосити проанализировал атмосферу и обнаружил поразительно высокий уровень метана. Кто же его производит и насколько сенсационным можно считать открытие - объясняет профессор, доктор геолого-минералогических наук Александр Портнов.

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