Темы дня : Мария Захарова отчитала грузинского президента, а жительница Челябинска ищет биологических родителей, чтобы вылечиться от болезни

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-23T20:07:38+03:00

Мария Захарова отчитала грузинского президента, а жительница Челябинска ищет биологических родителей, чтобы вылечиться от болезни 00:00 00:00

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- Мария Захарова ответила грузинскому президенту. «Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, «большие скопления людей в Тбилиси», — написала в своем Facebookе официальный представитель российского МИДа.

Это ответ на слова президента Грузии о наших туристах. Саломе Зурабишвили сказала в интервью Euronews, что россияне не должны отказываться от поездок в ее страну, потому что они ее обожают. А политики должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего, — сказала Зурабишвили.

- Ученые задумались о рождении первого космического ребенка.

- "Найти отца, чтобы не умереть". Жительница Челябинска ищет биологических родителей для лечения её тяжелого генетического заболевания. Теперь это вопрос жизни и смерти. Ольга ЛедешкОва всеми оставшимися силами борется с тайной усыновления, пройдены десятки судов и инстанций.

- Аналитики назвали регионы с самой доступной и недоступной ипотекой. По словам аналитиков Росбанка, купить квартиру в кредит вообще стало проще. У россиян растут зарплаты, а банки снижают ставки - так говорят эксперты. По статистике, теперь на выплаты уходит только 45% дохода, а весной цифра была на уровне 47% (это не говоря уже о показателях 2016 года - тогда вообще на ипотеку у людей уходило по 65% от зарплаты).