Был бы повод : На Красной площади проходит Парад Победы, начинается цветное телевещание, последний концерт Виктора Цоя

СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-23T21:43:44+03:00

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

На Красной площади проходит Парад Победы, начинается цветное телевещание, последний концерт Виктора Цоя 00:00 00:00

24 июня. В этот день в разные годы:

1916 год - впервые сумма гонорара голливудской звезды составила 1 млн. долларов.

1937 год - на пленуме ЦК ВКПБ один из лидеров Коминтерна Осип Пятницкий начал обвинять в репрессиях советскую власть.

1945 год - на Красной площади проходит Парад Победы.

1951 год - начинается коммерческое цветное телевещание.

1990 год - последний концерт Виктора Цоя