2019-06-23T21:43:44+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : На Красной площади проходит Парад Победы, начинается цветное телевещание, последний концерт Виктора Цоя

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

На Красной площади проходит Парад Победы, начинается цветное телевещание, последний концерт Виктора Цоя

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24 июня. В этот день в разные годы:

1916 год - впервые сумма гонорара голливудской звезды составила 1 млн. долларов.

1937 год - на пленуме ЦК ВКПБ один из лидеров Коминтерна Осип Пятницкий начал обвинять в репрессиях советскую власть.

1945 год - на Красной площади проходит Парад Победы.

1951 год - начинается коммерческое цветное телевещание.

1990 год - последний концерт Виктора Цоя

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