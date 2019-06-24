Был бы повод : На Красной площади проходит Парад Победы, начинается цветное телевещание, последний концерт Виктора Цоя
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
На Красной площади проходит Парад Победы, начинается цветное телевещание, последний концерт Виктора Цоя
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24 июня. В этот день в разные годы:
1916 год - впервые сумма гонорара голливудской звезды составила 1 млн. долларов.
1937 год - на пленуме ЦК ВКПБ один из лидеров Коминтерна Осип Пятницкий начал обвинять в репрессиях советскую власть.
1945 год - на Красной площади проходит Парад Победы.
1951 год - начинается коммерческое цветное телевещание.
1990 год - последний концерт Виктора Цоя