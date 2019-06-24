СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-24T18:01:44+03:00

В Лондоне научились добывать электричество с помощью пешеходов, а в Корее выбросить мусор можно только с электронным ключом 00:00 00:00

Мир не стоит на месте, города меняются на глазах, и помогают нам в этом современные технологии. Давайте немного попутешествуем и посмотрим, что интересного можно найти на улицах мегаполисов в разных уголках планеты. Поехали!

Переносимся в Лондон на Бёрд стрит. До недавнего времени эта улица ничем не выделялась среди тысяч других улиц города. Известность она обрела не так давно, благодаря новым технологиям. Одна из британских компаний установила здесь особую тротуарную плитку, которая вырабатывает энергию за счет идущих по ней пешеходов. При каждом нажатии плитка прогибается на 4-5 сантиметров, а полученная при этом энергия сохраняется в литиевом аккумуляторе и используется для уличного освещения и создания звукового фона в виде птичьего пения. Проходя по такой улице, пешеходы могут увидеть, сколько энергии они произвели с помощью специального приложения для смартфона и даже получить за это специальные скидки и купоны.

Впервые это уличное покрытие было протестировано во время лондонской Олимпиады 2012 года. За две недели использования «умные плитки» сгенерировали 20 000 килоджоулей энергии, чего с лихвой хватило на работу всех ближайших фонарей. Думаю, подобная технология отлично бы пригодилась в Москве, где так любят плитку.

Переносимся в столицу Южной Кореи, где городские власти всерьез обеспокоились проблемой вывоза мусора. Благодаря новой системе и умным бакам жителям больше не приходится платить за абстрактный «вывоз мусора со всего дома». Новая схема предлагает оплачивать утилизацию только того количества отходов, которое ты выбросил в бак. Для этого на каждом контейнере есть сканирующее устройство: человек воспользуется смарт-помойкой, только если приложит к ней особый ключ или карту.

Помимо очевидной экономии в этой технологии есть и другие плюсы: так, например, городские службы могут удаленно мониторить и определять, какие контейнеры переполнены и требуют очистки, а в какие пока что нет смысла заглядывать. Кстати, эта система используется не только в Сеуле, но и во многих городах США, Канады, Японии, и Западной Европы. Такой подход привел к снижению количества твердых бытовых отходов и помогает развивать технологии переработки мусора.

Переносимся в Южную Африку, где во всю развивается проект с электрорикшами. Экологичные и бесшумные трехколесные кибитки здесь выполняют роль городского такси. И что самое интересное — поездка на таком транспорте абсолютно бесплатна. Если вы сейчас почувствовали подвох, то интуиция вас не обманула. Проект отбивает деньги рекламой. Причем назвать ее навязчивой — не сказать ничего. В салоне экологичного такси установлен планшет, «поливающий» пассажира геотаргетированной рекламой. А сами рикши — это продавцы-консультанты на полставки: они обязаны знать как минимум 2 языка и в процессе поездки продвигать товары и услуги.