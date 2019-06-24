2019-06-24T15:03:34+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : В Розе Хутор расчищают дороги после схода селя, власти Грузии пошли на уступки митингующим, в Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стёкол автомобиля

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

В Розе Хутор расчищают дороги после схода селя, власти Грузии пошли на уступки митингующим, в Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стёкол автомобиля

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Главные темы:

- В Розе Хутор ликвидируют последствия схода селя. Ведутся работы по расчистке трассы от грязи и камней. Автомобильное движение в районе Красной поляны по-прежнему затруднено. Жертв и разрушений нет.

Аномальная жара и сильные проливные дожди могли стать причиной схода селя в районе "Розы хутор", - отмечает ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Елена Волосюк.

- Власти Грузии пошли на уступки митингующим. Выборы 2020-го года пройдут в стране по пропорциональной системе - об этом сообщил лидер правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили.

Это было одним из требований участников протестных акций, также митингующие хотят отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и освобождения всех задержанных на массовых беспорядках.

Пока Тбилиси митингует, в Совете Федерации рассматривают возможность принятия новых ограничительных мер. Если дискриминация русскоязычных граждан в Грузии продолжится, Россия введет санкции, которые выйдут за пределы туристического эмбарго - рассказал первым зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Туристы, купившие путёвки в Грузию, смогут обменять их на другие направления, либо получить денежную компенсацию от своего туроператора, - рассказал председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

- В Петербурге прошел главный праздник выпускников - «Алые паруса». Посмотреть шоу пришли 33 тысячи уже бывших школьников. Всего же на Дворцовой площади собрались почти полтора миллиона зрителей.

- В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стёкол автомобиля. Один из авторов законопроекта - глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что затемненные окна не только создают комфортные условия для водителя, но и обеспечивают безопасность в солнечную погоду.

- В Центральной России похолодает на 20 градусов. К концу недели в столичном регионе завершится период аномальной жары. В Москву и ещё в несколько регионов придёт осенняя погода. Уже в субботу столбики термометров опустятся до плюс 12-14 градусов. Ночью будет не выше плюс 5. Центральную Россию накроют трёхдневные дожди, больше характерные для осени. По прогнозам синоптиков, за это время выпадет до 30 процентов месячной нормы осадков.

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