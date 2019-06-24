Темы дня : В России начались внеплановые военные учения, полицейские проверяют многодетную семью с мусором в квартире, в Госдуме хотят вернуть тонировку автомобилям

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-24T16:16:23+03:00

В России начались внеплановые военные учения, полицейские проверяют многодетную семью с мусором в квартире, в Госдуме хотят вернуть тонировку автомобилям 00:00 00:00

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- В Центральном военном округе начались внеплановые военные учения. Внезапную проверку инициировал Владимир Путин. В высшую степень боеготовности приведены все управления военного округа. Частично задействованы войска Южного и Восточного военных а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

- Московские полицейские продолжают доследственную проверку многодетной семьи. Сотрудники заинтересовались этим делом после того, как стало известно, что девочки 7 и 8 лет живут с родителями в захламленной мусором квартире, редко выходят на улицу. Соседи говорят, что по всему дому у них разбросаны черепа животных, а на стенах висят плакаты с изображением рогатых существ.

- В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стёкол автомобиля. Один из авторов законопроекта - глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что затемненные окна не только создают комфортные условия для водителя, но и обеспечивают безопасность в солнечную погоду.