2019-06-24T16:33:57+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : В Кремле назвали ситуацию в Грузии реально опасной для российских туристов, а в России составили рейтинг наркозависимости регионов

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

В Кремле назвали ситуацию в Грузии реально опасной для российских туристов, а в России составили рейтинг наркозависимости регионов

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Главные темы:

- В Кремле назвали ситуацию в Грузии реально опасной для российских туристов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что там царит русофобская истерия, которая подогревается радикалами. Он отметил, что Грузия переживает внутренний кризис, однако Кремль "не считает это своим делом".

- Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя после прямой линии Путина. Инна Погребняк лишилась должности из-за обращения врача, который пожаловался президенту на маленькую зарплату.

- В Госдуме пообещали не допустить сокращения количества бюджетных мест в вузах. Как заявил глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, необходимо скорректировать формулу расчета бесплатных мест в большую сторону, так как демографическая ситуация в стране меняется. Депутат подчеркнул, что стране нужно больше образованных людей.

- Составлен рейтинг наркозависимости регионов. В тройку самых здоровых вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чеченская Республика. Как рассказал руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, цель рейтинга - разработать и внедрить новую систему защиты здоровья граждан от наркоугрозы.

- Государство борется не только с алкоголизмом и наркоманией. Еще одна зависимость, которая согласно классификации Всемирной Организации Здравоохранения вошла в список болезней - это игромания. От нее страдает Екатерина Фокина. Жительница Самары за месяц проиграла больше, чем заработала за несколько лет. Несмотря на все запреты - онлайн-казино до сих пор процветают, и люди продолжают оставлять там свои зарплаты и все больше влезать в долги.

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