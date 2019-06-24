2019-06-24T19:32:38+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Алиэкспресс начнет продавать товары из России

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Алиэкспресс начнет продавать товары из России

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Алиэкспресс начнет продавать товары из России. Пока на китайской онлайн-платформе отечественный бизнес сможет торговать только в нашей стране. Продавец сам решит, в каких регионах реализовывать продукцию, а также выберет способ доставки клиенту, используя сервисы AliExpress - сообщает газета "Коммерсант".

Если эксперимент будет удачным, это позволит российскому малому бизнесу выйти на международный рынок.

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