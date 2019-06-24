СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-24T19:32:38+03:00

Алиэкспресс начнет продавать товары из России 00:00 00:00

Алиэкспресс начнет продавать товары из России. Пока на китайской онлайн-платформе отечественный бизнес сможет торговать только в нашей стране. Продавец сам решит, в каких регионах реализовывать продукцию, а также выберет способ доставки клиенту, используя сервисы AliExpress - сообщает газета "Коммерсант".

Если эксперимент будет удачным, это позволит российскому малому бизнесу выйти на международный рынок.