Алиэкспресс начнет продавать товары из России
Елена Афонина - с главными новостями дня
Алиэкспресс начнет продавать товары из России
Алиэкспресс начнет продавать товары из России. Пока на китайской онлайн-платформе отечественный бизнес сможет торговать только в нашей стране. Продавец сам решит, в каких регионах реализовывать продукцию, а также выберет способ доставки клиенту, используя сервисы AliExpress - сообщает газета "Коммерсант".
Если эксперимент будет удачным, это позволит российскому малому бизнесу выйти на международный рынок.