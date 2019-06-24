24 Июнь 19:03 2019-06-24T21:26:17+03:00

Чача, гудбай! Что потеряет Грузия после осложнения отношений с Россией 00:00 00:00

Главные темы:

- Туризм, инвестиции и виноделие. Эти сферы станут первыми экономическими жертвами событий в Грузии. Не рады местные перевозчики - небо на замке - и им грозят солидные убытки. С 8 июля прямое авиасообщение будет приостановлено. А еще в Россию могут запретить поставлять грузинское вино.

- Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго. Оно будет действовать до конца следующего года. Это касается тех стран, которые приняли антироссийские санкции.

Продление ограничений нанесёт ещё один чувствительный удар по Евросоюзу, - считает экономист Михаил Беляев. По его словам, Россия в этой ситуации выигрывает гораздо больше, чем страны Запада.

- Дочку Андрея Аршавина не берут в садик, так как у нее нет прописки. Это выяснилось на очередном слушании по делу о разводе футболиста с его супругой Алисой Казьминой. Заседание состоялось в Красносельской районном суде Петербурга. На нём была наш корреспондент Надежда Фаткуллина.

- Бывший футболист московского "Спартака" Денис Глушаков ищет работу через соцсети. Он опубликовал в Инстаграме пост с хэштэгами #ищуработу, #глушаков, #свободный, #футболист. Также в публикации Глушаков отметил аккаунты Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги.

Правда такой способ оценили не все. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что поиск работы футбольной звезды через соцсети позорит российские клубы.

- Интернет-пользователи раскритиковали голливудских звёзд, снявшихся в антироссийском ролике. На видео знаменитости, включая актёра Роберта Де Ниро и писателя Стивена Кинга, обвиняют Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.