2019-06-22T00:38:56+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Наполеон объявляет войну России, генеральным прокурором СССР становится Вышинский, начинается Великая Отечественная война

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Наполеон объявляет войну России, генеральным прокурором СССР становится Вышинский, начинается Великая Отечественная война

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22 июня. В этот день в разные годы:

1812 год - Наполеон Бонапарт объявляет войну России.

1935 год - генеральным прокурором СССР назначается Андрей Вышинский.

1941 год - начало Великой Отечественной войны.

1957 год - начинает свою работу Пленум ЦК КПСС.

1959 год - день рождения Владимира Шахрина, лидера группы "Чайф".

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