Был бы повод : Наполеон объявляет войну России, генеральным прокурором СССР становится Вышинский, начинается Великая Отечественная война
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Наполеон объявляет войну России, генеральным прокурором СССР становится Вышинский, начинается Великая Отечественная война
22 июня. В этот день в разные годы:
1812 год - Наполеон Бонапарт объявляет войну России.
1935 год - генеральным прокурором СССР назначается Андрей Вышинский.
1941 год - начало Великой Отечественной войны.
1957 год - начинает свою работу Пленум ЦК КПСС.
1959 год - день рождения Владимира Шахрина, лидера группы "Чайф".