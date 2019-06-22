2019-06-22T15:08:37+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : Путин запретил полеты в Грузию, Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости, стоимость биткоина превысила 10 тысяч долларов

Антон Челышев с главными новостями дняАнтон Челышев с главными новостями дня

Антон Челышев с главными новостями дня

Путин запретил полеты в Грузию, Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости, стоимость биткоина превысила 10 тысяч долларов

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Главные темы:

- Владимир Путин запретил полеты в Грузию с 8 июля. К этой дате должно завершиться большинство туров в эту страну. В указе президента есть и другие меры, которые должны обеспечить безопасность россиян. Грузинская оппозиция сочла наказанием запрет на полёты.

- Владимир Путин высказался о возможности передачи Курил. "Таких планов у нас нет. Российский флаг над Курилами не будет спущен", - заявил президент в программе "Вести в субботу" на России-1. Программа вышла на Дальний Восток.

- В этом году в единый день голосования 8 сентября 2019 года в России будут выбирать глав 18-ти регионов. А там, где губернаторы уйдут в отставку после 8 июня 2019 года, выборы пройдут в единый день голосования 2020 года.

- Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости. Они появились на сайте ведомства в специальном историко-познавательном разделе. Его создали специально к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Среди материалов есть одно из первых донесений об артобстрелах крепости, сканы газет с упоминаниями о защитниках гарнизона, указы Президиума Верховного совета СССР о награждении участников обороны. Кроме того, Минобороны показало воспоминания самих защитников крепости, а также многочисленные наградные листы.

- Сегодня Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве в годовщину начала Великой Отечественной войны.

- Стоимость биткоина превысила психологическую отметку - в $10 тысяч долларов. Согласно данным биржи CoinMarketCap, по состоянию на 07.55 мск криптовалюта подорожала более чем на 9 %. Эксперты связывают рост популярности биткоина с объявлением ФэйсбУка о запуске своей криптовалюты - Libra.

- В Минфине предлагают создать подобие советских магазинов «Березка». Речь идет об организации беспошлинной торговли для сотрудников иностранных диппредставительств и консульств, которые смогут приобретать товары за доллары, евро и российские рубли. Такие магазины могут быть созданы по одному в Москве и Санкт-Петербурге.

- Температура в Москве может побить рекорд 100-летней давности - будет плюс 33.

- Каждая тертья женщина ходит на свидания ради бесплатной еды. Такие данные приводят социологи из американского университета. Учёные составили психологический портрет тестируемых и проверили, как они относятся к подобным несерьезным свиданиям. Оказалось, что 33% участвовавших в исследовании женщин хотя бы раз ходили на свидания, чтобы просто поесть.

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