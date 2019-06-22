2019-06-22T16:34:58+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : Решением Москвы расстроены в Грузии, Дональд Трамп отменил удар по Ирану, а Челябинск чествует нового героя

Антон Челышев с главными новостями дняАнтон Челышев с главными новостями дня

Антон Челышев с главными новостями дня

Решением Москвы расстроены в Грузии, Дональд Трамп отменил удар по Ирану, а Челябинск чествует нового героя

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Главные темы:

- Владимир Путин запретил полеты в Грузию с 8 июля. К этой дате должно завершиться большинство туров в эту страну. В указе Президента есть и другие меры, которые должны обеспечить безопасность россиян: туроператорам рекомендовано не продавать туры в Грузию; Правительству поручено обеспечить возвращение россиян, которые сейчас там находятся; МИД займется переговорами с грузинскими властями, чтобы обеспечить безопасность россиян.

- Дональд Трамп отменил удар по Ирану, прислушавшись к совету ведущего канала Fox News. Такую версию событий представила газета The New York Times. По ее данным, один из любимых ведущих президента Такер Карлсон в личной беседе с Трампом якобы сказал ему, что если тот одобрит удар по Ирану, у него «не будет шансов» на следующих президентских выборах в ноябре 2020 года. Ранее президент США признал, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану. Запуск ракет был отменен за 10 минут до начала операции. Атака должна была начаться рано утром 21 июня - сообщили источники в Белом доме.

- Челябинск чествует нового героя. Местный активист Лев Владов за один вечер решил проблему, с которой не смогли справиться четыре поколения мэров.

- "Найти отца, чтобы не умереть". Жительница Челябинска ищет биологических родителей для лечения её тяжелого генетического заболевания. Теперь это вопрос жизни и смерти.

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