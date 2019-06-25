2019-06-25T17:02:24+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Показательная казнь на Красной площади, торжественные похороны Михаила Кутузова, американская выставка в Сокольниках

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Показательная казнь на Красной площади, торжественные похороны Михаила Кутузова, американская выставка в Сокольниках

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25 июня. В этот день в разные годы:

1570 год - на Красной площади Иван Грозный устраивает показательную казнь обвиненных в государственной измене.

1813 год - в Казанском соборе Петербурга захоронен Михаил Кутузов.

1959 год - в Сокольниках открыта Американская национальная выставка.

1961 год - день рождения Сергея Парамонова, "советского Робертино Лоретти".

1988 год - чемпионом Европы по футболу становится Голландия, обыграв в финале СССР.

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