Показательная казнь на Красной площади, торжественные похороны Михаила Кутузова, американская выставка в Сокольниках
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Показательная казнь на Красной площади, торжественные похороны Михаила Кутузова, американская выставка в Сокольниках
25 июня. В этот день в разные годы:
1570 год - на Красной площади Иван Грозный устраивает показательную казнь обвиненных в государственной измене.
1813 год - в Казанском соборе Петербурга захоронен Михаил Кутузов.
1959 год - в Сокольниках открыта Американская национальная выставка.
1961 год - день рождения Сергея Парамонова, "советского Робертино Лоретти".
1988 год - чемпионом Европы по футболу становится Голландия, обыграв в финале СССР.