Владимир Ворсобин: «Я поспорил на бутылку виски с местным депутатом, что Саакашвили снова станет президентом»
Грузинские парламентарии приедут в Москву, а число митингующих в Тбилиси снизилось в 5 раз
Владимир Ворсобин: «Я поспорил на бутылку виски с местным депутатом, что Саакашвили снова станет президентом»
Главные темы:
- Что сейчас происходит в Грузии: репортаж нашего обозревателя Владимира Ворсобина.
- Грузинские парламентарии собрались в Москву.
- Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем.
- Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм "Курск" спорным.
- Около 60% россиян считают, что советская власть заботилась о простых людях.
- ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.
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