СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-25T12:09:22+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Владимир Ворсобин: «Я поспорил на бутылку виски с местным депутатом, что Саакашвили снова станет президентом» 00:00 00:00

Главные темы:

- Что сейчас происходит в Грузии: репортаж нашего обозревателя Владимира Ворсобина.

- Грузинские парламентарии собрались в Москву.

- Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем.

- Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм "Курск" спорным.

- Около 60% россиян считают, что советская власть заботилась о простых людях.

- ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.

- Исповедь мошенника из «службы безопасности банка»: Для меня это азарт - забрасываю удочку и подсекаю. Как россиян разводят на деньги, пользуясь украденными базами данных.

- Коридоры власти.

- Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке. Он руководил регионом почти 12 лет.

- Задержан подозреваемый в отравлении прохожих в центре Москвы.

- Сколько Бари Алибасов заработал на своей болезни. Знакомые продюсера уверены: история со смертельно опасным отравлением задумана ради пиара 30-летнего юбилея группы «На-На».

- Обзор прессы.

- Новости спорта.