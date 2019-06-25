2019-06-25T12:09:22+03:00
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Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Владимир Ворсобин: «Я поспорил на бутылку виски с местным депутатом, что Саакашвили снова станет президентом»

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Грузинские парламентарии приедут в Москву, а число митингующих в Тбилиси снизилось в 5 раз

Владимир Ворсобин: «Я поспорил на бутылку виски с местным депутатом, что Саакашвили снова станет президентом»

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Главные темы:

- Что сейчас происходит в Грузии: репортаж нашего обозревателя Владимира Ворсобина.

- Грузинские парламентарии собрались в Москву.

- Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем.

- Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм "Курск" спорным.

- Около 60% россиян считают, что советская власть заботилась о простых людях.

- ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.

- Исповедь мошенника из «службы безопасности банка»: Для меня это азарт - забрасываю удочку и подсекаю. Как россиян разводят на деньги, пользуясь украденными базами данных.

- Коридоры власти.

- Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке. Он руководил регионом почти 12 лет.

- Задержан подозреваемый в отравлении прохожих в центре Москвы.

- Сколько Бари Алибасов заработал на своей болезни. Знакомые продюсера уверены: история со смертельно опасным отравлением задумана ради пиара 30-летнего юбилея группы «На-На».

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

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