Украинцы внесли более 200 поправок, лишь бы Россия не вернулась в Совет Европы, а грузины хотят пустить автобусы для российских туристов от иностранных аэропортов
Валентин Алфимов - с главными новостями дня
Украинцы внесли более 200 поправок, лишь бы Россия не вернулась в Совет Европы, а грузины хотят пустить автобусы для российских туристов от иностранных аэропортов
Главные темы:
- Соскучились. ПАСЕ признала, что не должна была выгонять Россию.
По этому поводу уже разочаровался Президент Украины Владимир Зеленский. Говорит, "я на прошлой неделе лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить их что не надо этого делать. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе".
И действительно решение о возвращении России поддержали 118 из 190 парламентариев. Делегаты из Украины и Великобритании приняли больше 200 поправок с целью затянуть принятие резолюции.
- Первую партию из двух косаток и шести белух доставили к мысу Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю. Сейчас морские животные проходят адаптацию. Перевозку млекопитающих оплатил «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии». Подрядчиками на выполнение транспортировки стали четыре компании, которые и выловили косаток в прошлом году.
- Грузия может пустить «шаттлы» для российских туристов. Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили предложил организовать бесплатные автобусы из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Пока российские туристы мечтают о Кавказском гостеприимстве, в Тбилиси продолжаются акции протеста.
На прямой связи из Грузии политический обозреватель "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин. Слушаем!
- Из-за ситуации в Грузии больше всего страдают простые граждане - не только грузины, но и россияне. Так пара из Челябинска не может вернуться на родину. Мария и Леонид собирались сыграть свадьбу за рубежом, но в их планы вмешалась политика. Праздник испорчен, остаётся только думать, где взять деньги на обратный билет - ведь цена выросла в 4 раза, да и улететь после 8 июля не получится.
- Правительство не планирует продлевать "заморозку" цен на топливо. Решение было принято на совещании с участие министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака. Между нефтяными компаниями и правительством на словах есть договорённость, что рост цен на топливо на автозаправках сохранится в этом году на уровне инфляции.
- Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть. В Рособрнадзоре рассказали, что в прошлом году высший балл по экзамену получили больше трёх с половиной тысяч человек. В этом - наилучший результат показали лишь две с половиной тысячи выпускников.