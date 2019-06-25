СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-25T14:10:15+03:00

Украинцы внесли более 200 поправок, лишь бы Россия не вернулась в Совет Европы, а грузины хотят пустить автобусы для российских туристов от иностранных аэропортов 00:00 00:00

Главные темы:

- Соскучились. ПАСЕ признала, что не должна была выгонять Россию.

По этому поводу уже разочаровался Президент Украины Владимир Зеленский. Говорит, "я на прошлой неделе лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить их что не надо этого делать. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе".

И действительно решение о возвращении России поддержали 118 из 190 парламентариев. Делегаты из Украины и Великобритании приняли больше 200 поправок с целью затянуть принятие резолюции.

- Первую партию из двух косаток и шести белух доставили к мысу Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю. Сейчас морские животные проходят адаптацию. Перевозку млекопитающих оплатил «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии». Подрядчиками на выполнение транспортировки стали четыре компании, которые и выловили косаток в прошлом году.

- Грузия может пустить «шаттлы» для российских туристов. Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили предложил организовать бесплатные автобусы из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

Пока российские туристы мечтают о Кавказском гостеприимстве, в Тбилиси продолжаются акции протеста.

На прямой связи из Грузии политический обозреватель "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин. Слушаем!

- Из-за ситуации в Грузии больше всего страдают простые граждане - не только грузины, но и россияне. Так пара из Челябинска не может вернуться на родину. Мария и Леонид собирались сыграть свадьбу за рубежом, но в их планы вмешалась политика. Праздник испорчен, остаётся только думать, где взять деньги на обратный билет - ведь цена выросла в 4 раза, да и улететь после 8 июля не получится.

- Правительство не планирует продлевать "заморозку" цен на топливо. Решение было принято на совещании с участие министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака. Между нефтяными компаниями и правительством на словах есть договорённость, что рост цен на топливо на автозаправках сохранится в этом году на уровне инфляции.

- Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть. В Рособрнадзоре рассказали, что в прошлом году высший балл по экзамену получили больше трёх с половиной тысяч человек. В этом - наилучший результат показали лишь две с половиной тысячи выпускников.