2019-06-25T14:10:15+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Украинцы внесли более 200 поправок, лишь бы Россия не вернулась в Совет Европы, а грузины хотят пустить автобусы для российских туристов от иностранных аэропортов

Валентин Алфимов - с главными новостями дняВалентин Алфимов - с главными новостями дня

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Украинцы внесли более 200 поправок, лишь бы Россия не вернулась в Совет Европы, а грузины хотят пустить автобусы для российских туристов от иностранных аэропортов

00:00
00:00

Главные темы:

- Соскучились. ПАСЕ признала, что не должна была выгонять Россию.

По этому поводу уже разочаровался Президент Украины Владимир Зеленский. Говорит, "я на прошлой неделе лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить их что не надо этого делать. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе".

И действительно решение о возвращении России поддержали 118 из 190 парламентариев. Делегаты из Украины и Великобритании приняли больше 200 поправок с целью затянуть принятие резолюции.

- Первую партию из двух косаток и шести белух доставили к мысу Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю. Сейчас морские животные проходят адаптацию. Перевозку млекопитающих оплатил «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии». Подрядчиками на выполнение транспортировки стали четыре компании, которые и выловили косаток в прошлом году.

- Грузия может пустить «шаттлы» для российских туристов. Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили предложил организовать бесплатные автобусы из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

Пока российские туристы мечтают о Кавказском гостеприимстве, в Тбилиси продолжаются акции протеста.

На прямой связи из Грузии политический обозреватель "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин. Слушаем!

- Из-за ситуации в Грузии больше всего страдают простые граждане - не только грузины, но и россияне. Так пара из Челябинска не может вернуться на родину. Мария и Леонид собирались сыграть свадьбу за рубежом, но в их планы вмешалась политика. Праздник испорчен, остаётся только думать, где взять деньги на обратный билет - ведь цена выросла в 4 раза, да и улететь после 8 июля не получится.

- Правительство не планирует продлевать "заморозку" цен на топливо. Решение было принято на совещании с участие министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака. Между нефтяными компаниями и правительством на словах есть договорённость, что рост цен на топливо на автозаправках сохранится в этом году на уровне инфляции.

- Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть. В Рособрнадзоре рассказали, что в прошлом году высший балл по экзамену получили больше трёх с половиной тысяч человек. В этом - наилучший результат показали лишь две с половиной тысячи выпускников.

Скачать передачу [mp3, 27.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
24 Июня 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: В Розе Хутор расчищают дороги после схода селя, власти Грузии пошли на уступки митингующим, в Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стёкол автомобиля

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
21 Июня 2019 15:03 - 15:45

Темы дня

Тема: Темы дня : Экс-министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзания: «Настроения против русских туристов начали нагнетать еще месяц назад!»

В студии: Андрей БАРАНОВ, Елена АФОНИНА

В гостях: Валерий ХАБУРДЗАНИЯ
07:30
21:30
21 Июня 2019 12:16 - 13:45

Темы дня

Тема: Темы дня : Власти США запретили американским авиакомпаниям летать над Ираном, а в Беслане прооперировали женщину, которая 23 года жила с хирургическим зажимом в теле

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Совфеде намекнули Гройсману, что его слова «мало кого интересуют»
ФАС: информация о росте цен на бензин в Сибири не подтвердилась
Официальный курс евро на среду снизился до 71,23 рубля
Украина отзывает посла при Совете Европы после возвращения РФ в ПАСЕ
Пособия на детей из малообеспеченных семей повысят до 10 тысяч рублей
Школьную программу дополнят культурными нормативами
Президент Ирана уличил Белый дом в "умственной отсталости"
Россия и Мальдивы ввели безвизовый режим
Прощание с Аллой Покровской состоится 27 июня в МХТ им. Чехова
Нацбанк Украины введет в оборот банкноты номиналом 1000 гривен
В NASA рассказали о проблемах «Союза» при сходе с орбиты
Экс-президента Армении Кочаряна вновь арестовали
Против юриста Андрея Портнова возбудили уголовное дело из-за его сообщений о преступлениях Порошенко
Илон Макс назвал старение основной проблемой человечества
Гройман раскритиковал решение о возвращении России в ПАСЕ
Песков назвал возвращение России в ПАСЕ победой здравого смысла
Артисты МХАТ просят вернуть им Доронину
Миллиардеры США призвали ввести налог на богатство
Топливный союз исключает подорожание бензина после окончания «заморозки»
НАТО предложила России провести заседание по ДРСМД
Автомобиль протаранил ворота американского посольства в Сеуле
Песков заявил, что на данный момент ведется подготовка ко встречи Путина и Трампа на G20
Завершились переговоры России, США и Израиля по Сирии
Умерла Алла Покровская - народная артистка РСФСР и супруга актера Олега Ефремова