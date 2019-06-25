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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Российскую делегацию в ПАСЕ встретили флагами со свастикой, а министров правительства поймали на проживании в отелях до полутора миллионов рублей в сутки

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Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Российскую делегацию в ПАСЕ встретили флагами со свастикой, а министров правительства поймали на проживании в отелях до полутора миллионов рублей в сутки

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Главные темы:

- Российскую делегацию в ПАСЕ встретили флагами со свастикой. На прямой связи из Страсбурга, где проходит сессия парламентской ассамблеи, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Елена Чинкова.

- Трансперенси Интернешнл узнала о высоких тратах чиновников в зарубежных командировках. В исследовании организации говорится, что федеральные министры могли тратить на проживание в отелях до полутора миллионов рублей в сутки.

- В Госдуму внесен законопроект о признании просроченных платежей по ЖКХ безнадежных к взысканию. По словам сенатора Сергея Леонова, управляющие компании включают в платежные документы задолженности с истекшим сроком исковой давности. Это ущемляет гражданские права - подчеркивает Леонов.

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