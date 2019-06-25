СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-25T15:31:25+03:00

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой, а Бари Алибасов мог инсценировать свое отравление ради пиара 00:00 00:00

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- В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой. В его квартире прошел обыск, там нашли свертки с белым порошком и вещи потерпевших. Меру пресечения изберут в ближайшие два дня. Подробнее об этом рассказывает наш корреспондент Анастасия Варданян.

- Бари Алибасов мог инсценировать свое отравление ради пиара. Журналисты "Комсомольской правды" нашли нестыковки в болезни продюсера. Чудесное спасение, липовое завещание и кот за 800 тысяч рублей, который, якобы, никуда не сбегал - об этом подробнее расскажет наш корреспондент Алена Мартынова.