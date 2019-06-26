Премьера фильмов "Золотая лихорадка" и "Эммануэль", гибель экипажа Николая Гастелло, арест Лаврентия Берии
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Премьера фильмов "Золотая лихорадка" и "Эммануэль", гибель экипажа Николая Гастелло, арест Лаврентия Берии
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26 июня. В этот день в разные годы:
1925 год - премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".
1941 год - погибает экипаж Николая Гастелло.
1945 год - Сталину присвоено звание генералиссимус.
1953 год - арестован Лаврентий Берия.
1974 год - премьера фильма "Эммануэль"