2019-06-26T15:32:44+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Премьера фильмов "Золотая лихорадка" и "Эммануэль", гибель экипажа Николая Гастелло, арест Лаврентия Берии

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Премьера фильмов "Золотая лихорадка" и "Эммануэль", гибель экипажа Николая Гастелло, арест Лаврентия Берии

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26 июня. В этот день в разные годы:

1925 год - премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".

1941 год - погибает экипаж Николая Гастелло.

1945 год - Сталину присвоено звание генералиссимус.

1953 год - арестован Лаврентий Берия.

1974 год - премьера фильма "Эммануэль"

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