25 Июнь 19:46 2019-06-25T21:24:20+03:00

Со вчерашнего дня окружению Бари Алибасова приходится отвечать на обвинения в инсценировке отравления «Кротом» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А был ли Бари? Алибасова заподозрили в инсценировке собственного отравления 00:00 00:00

Бари Алибасов мог инсценировать свое отравление ради пиара. Журналисты "Комсомольской правды" нашли нестыковки в болезни продюсера. Чудесное спасение, липовое завещание и кот за 800 тысяч рублей, который, якобы, никуда не сбегал - об этом подробнее расскажет наш корреспондент Алена Мартынова.