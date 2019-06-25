2019-06-25T21:24:20+03:00
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Валентин АЛФИМОВАлена МАРТЫНОВА

А был ли Бари? Алибасова заподозрили в инсценировке собственного отравления

Со вчерашнего дня окружению Бари Алибасова приходится отвечать на обвинения в инсценировке отравления «Кротом»Со вчерашнего дня окружению Бари Алибасова приходится отвечать на обвинения в инсценировке отравления «Кротом»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Знакомые продюсера и врачи нашли в истории с отравлением много нестыковок и уверены: история со смертельно опасным отравлением задумана ради пиара 30-летнего юбилея группы «На-На»

А был ли Бари? Алибасова заподозрили в инсценировке собственного отравления

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Бари Алибасов мог инсценировать свое отравление ради пиара. Журналисты "Комсомольской правды" нашли нестыковки в болезни продюсера. Чудесное спасение, липовое завещание и кот за 800 тысяч рублей, который, якобы, никуда не сбегал - об этом подробнее расскажет наш корреспондент Алена Мартынова.

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