А был ли Бари? Алибасова заподозрили в инсценировке собственного отравления
Знакомые продюсера и врачи нашли в истории с отравлением много нестыковок и уверены: история со смертельно опасным отравлением задумана ради пиара 30-летнего юбилея группы «На-На»
А был ли Бари? Алибасова заподозрили в инсценировке собственного отравления
Бари Алибасов мог инсценировать свое отравление ради пиара. Журналисты "Комсомольской правды" нашли нестыковки в болезни продюсера. Чудесное спасение, липовое завещание и кот за 800 тысяч рублей, который, якобы, никуда не сбегал - об этом подробнее расскажет наш корреспондент Алена Мартынова.