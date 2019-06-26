СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-26T14:18:39+03:00

Алексей Пушков: Европа не заинтересована, чтобы Россия вышла из Совета Европы и лишилась его давления 00:00 00:00

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий. В резолюции говорится, что ПАСЕ готова к сотрудничеству, но Москва должна освободить украинских моряков и немедленно выплатить взносы в бюджет Совета Европы. Ассамблея ожидает, что "ее четкое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам", - отмечено в проекте.

Своё мнение по этому поводу в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» высказал глава российской делегации в ПАСЕ в 2012-2014гг, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Слушаем!