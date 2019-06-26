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Елена ЧИНКОВАЕлена АФОНИНА

Алексей Пушков: Европа не заинтересована, чтобы Россия вышла из Совета Европы и лишилась его давления

Алексей Пушков в гостях у Радио "Комсомольская правда".Алексей Пушков в гостях у Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

ПАСЕ поставила России условия для возвращения, а украинские журналисты атаковали российских сенаторов

Алексей Пушков: Европа не заинтересована, чтобы Россия вышла из Совета Европы и лишилась его давления

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Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий. В резолюции говорится, что ПАСЕ готова к сотрудничеству, но Москва должна освободить украинских моряков и немедленно выплатить взносы в бюджет Совета Европы. Ассамблея ожидает, что "ее четкое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам", - отмечено в проекте.

Своё мнение по этому поводу в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» высказал глава российской делегации в ПАСЕ в 2012-2014гг, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Слушаем!

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