СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-26T14:54:43+03:00

Россия стала лидером по отказу от доллара, у водителей будут отбирать права за нечитаемые номера авто, учительница сняла отпечатки пальцев у второклассников 00:00 00:00

Главные темы:

- Россию признали лидером по отказу от доллара. Об этом говорится в докладе Европейского центрального банка. Во втором квартале прошлого года российский Центробанк продал основной объем долларовых резервов - 100 миллиардов. Вторым в этом списке идет Китай. Пекин избавился от активов в долларах на 60 миллиардов. Наша страна также стала лидером по закупке нестандартной валюты. Так, почти две трети покупок в юанях в мире сделала Россия.

- Россиянам помогут самостоятельно бороться с долларом. В Госдуму внесли несколько законопроектов, которые должны повысить привлекательность инвестиций в драгметаллы у населения. Один из них предполагает отмену НДС при покупке золота физическими лицами.

- У водителей будут отбирать права за нечитаемые номера авто. Верховный суд принял постановление, по которому что за умышленное загрязнение или закрытие номера может быть назначен штраф 5 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения. Наказание применят и к тем, кто подкрашивает буквы на номерных знаках.

- В Екатеринбурге прошла пресс-конференция, посвященная расследованию гибели туристической группы Игоря Дятлова. Участники поисковой экспедиции 59-го года уверенны - они знают, что убило туристов.

- Прокуратура проверяет школу в Минусинске, где учитель решила стать частным детективом. Нина Пирогова сняла отпечатки пальцев у второклассников, чтобы найти воришку. Такое расследование напугало детей и вызвало вопросы у родителей.