СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-26T15:28:33+03:00

Россия приостанавливает участие в ДРСМД, Алибасов доказал, что не инсценировал отравление, с водителя требуют 1,5 миллиона рублей за аварию с трамваем 00:00 00:00

Главные темы:

- Совет Федерации одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В палате подчеркнули, что Россия вынуждена пойти на такой шаг - это зеркальный ответ на действия США. Решение сенаторами было принято единогласно.

- Открыто критикуют Россию, но в кулуарах желают удачи - представители иностранных делегаций в парламентской ассамблее надеются, что наша страна вернется в ПАСЕ - рассказала депутат Госдумы, член российской делегации Вера Ганзя.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали позицию Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что Киеву не удалось посеять раздор в парламентской ассамблее с помощью неуместно "поправочной" вакханалии.

- Бари Алибасов предоставил выписку из института Склифосовского, где он провёл две недели. Этим документом продюсер доказал, что его отравлением "Кротом" не было инсценировкой.

- Столичный водитель Алексей Потёмкин обжалует штраф в полтора миллиона рублей за аварию с трамваем. Такую сумму с него пытается взыскать "Мосгортранс". Независимая экспертиза установила, что водитель легкового автомобиля нанёс ущерб на сумму 1,5 миллиона.

- В Госдуме считают, что идея с использованием интернета во время ЕГЭ сырая и требует доработок. Ранее специалисты Федерального института педагогических измерений предложили использовать компьютерную форму для проведения единого и основного государственных экзаменов.