2019-06-26T15:56:50+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Договор о ДРСМД должен стать многосторонним, в Башкирии нашли машину пропавшей с миллионами кассирши, биткоин подорожал до 13 тысяч долларов

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Договор о ДРСМД должен стать многосторонним, в Башкирии нашли машину пропавшей с миллионами кассирши, биткоин подорожал до 13 тысяч долларов

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Главные темы:

- Совет Федерации одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Решение сенаторами было принято единогласно. Теперь документ отправится на подпись к президенту Владимиру Путину, который стал инициатором этого закона.

- МВД требует ареста московского "лимонадного отравителя". Против подозреваемого возбуждено семь уголовных дел.

- В Башкирии нашли машину пропавшей с миллионами кассирши. Но вместо пачек с деньками, внутри оказалось постельное белье. Внедорожник Луизы Хайриуллиной найден в гараже ее отца.

- В России могут снизить возраст совершеннолетия. Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что для этого есть все предпосылки: дети раньше взрослеют, способы коммуникации совершенствуются и становится больше возможностей у молодого поколения. Бугаев также добавил, что для снижения возраста совершеннолетия необходимо четко «просчитать все последствия».

- Если вы ещё не знаете, во что вложить свои накопления, то альтернативой золоту может стать криптовалюта. Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов. По данным торгов цена выросла почти на десять процентов.

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