СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-26T16:22:42+03:00

Путин раскритиковал качество российских дорог, а Европу накрыла рекордная жара 00:00 00:00

Главные темы:

- Владимир Путин заявил, что в России по-прежнему не хватает хороших дорог. Президент отметил, что 83% федеральных трасс полностью соответствуют нормативным требованиям, но с региональными дело обстоит иначе.

- В Европу пришла аномальная жара. Высокую температуру принесли порывистые ветра из Сахары. Столбики термометров фиксируют рекорды, которых не наблюдали с 1881 года. В России жара отступила. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на юге страны температура понизилась до климатической нормы. Он также отметил, что центральную часть России ждет временное похолодание - комфортной погоды можно ждать лишь на следующей неделе.