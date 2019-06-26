2019-06-26T16:22:42+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Путин раскритиковал качество российских дорог, а Европу накрыла рекордная жара

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Путин раскритиковал качество российских дорог, а Европу накрыла рекордная жара

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Главные темы:

- Владимир Путин заявил, что в России по-прежнему не хватает хороших дорог. Президент отметил, что 83% федеральных трасс полностью соответствуют нормативным требованиям, но с региональными дело обстоит иначе.

- В Европу пришла аномальная жара. Высокую температуру принесли порывистые ветра из Сахары. Столбики термометров фиксируют рекорды, которых не наблюдали с 1881 года. В России жара отступила. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на юге страны температура понизилась до климатической нормы. Он также отметил, что центральную часть России ждет временное похолодание - комфортной погоды можно ждать лишь на следующей неделе.

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