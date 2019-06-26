2019-06-26T21:33:39+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Путин поздравил Зюганова с юбилеем и остался недоволен качеством дорог, Россия вернулась в ПАСЕ, Медведев одобрил идею отбирать машины после «пьяных ДТП»

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Путин поздравил Зюганова с юбилеем и остался недоволен качеством дорог, Россия вернулась в ПАСЕ, Медведев одобрил идею отбирать машины после «пьяных ДТП»

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Главные темы:

- Трассы есть, качества нет. На заседании Госсовета оценили состояние российских дорог. Дорог высокого качества в России по-прежнему мало - об этом заявил Владимир Путин на заседании Госсовета, которое было посвящено развитию дорожной сети. Говорили о бюрократических препонах при строительстве магистралей, особое внимание уделили борьбе с коррупцией в этой сфере.

Но началось заседание не с дорожной темы. У главного коммуниста России Геннадия Зюганова сегодня юбилей - ему исполнилось 75 лет.

- Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "двадцатки" обсудят темы двусторонних отношений и стратегической стабильности - об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Лидеры также затронут мировую повестку - это Сирия, Украина, Иран, Афганистан и Венесуэла.

- Россия вернулась в ПАСЕ. За проголосовали 116 депутатов, против - 62, 15 воздержались. Парламентской ассамблеи Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме без санкций.

- Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил идею отбирать машины после "пьяных ДТП". По его мнению это повысит безопасность на дорогах. Инициатива коснется также тех, кто управляет автомобилем по доверенности. После конфискации, собственник сможет подать регрессивный иск к нарушителю.

- Выпускникам красноярской школы сделали подарок. Ребятам испекли торт с необычным оформлением. Десерт был украшен фотографиями подростков, похожими... на надгробия. Авторами подарка были родители выпускников.

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