«Проблемы начались еще в полете»: Жертвами крушения Ан-24 в Бурятии стали два пилота, пассажиры выжили
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
«Проблемы начались еще в полете»: Жертвами крушения Ан-24 в Бурятии стали два пилота, пассажиры выжили
Главные темы:
- Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии. По предварительным данным, в авиакатастрофе в аэропорту Нижнеангарска погиб экипаж, пассажиров удалось спасти.
- Митинги в Грузии не закончились, но беспорядки прекратились. Даже туалетные кабинки поставили! Повестка сменилась с антироссийской на внутригрузинскую.- На Украине предложили перенести столицу из Киева в другой город.
- Мэр города Владивостока Олег Гуменюк в техническом лицее на последнем школьном звонке оговорился и проводил выпускников "в последний путь", а красноярским выпускникам подарили торт "с надгробиями".
- В Екатеринбурге учитель английского предлагает интим за деньги, чтобы заработать на поездку в Китай.
- Коридоры власти.
- Россия для подражания: 52% граждан считают РФ образцом для всех стран
При этом, по мнению участников опроса Левада-Центра, добра нашему государству западные соседи не желают
- Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире.
- Суд продлил арест сестрам Хачатурян.
- В Греции из отеля выселили украинцев, которые вывесили на балконе украинские флаги и травили детей туристов из России за то, что те говорят на русском.
- ПАСЕ вернула полномочия российской делегации. Участники сессии ассамблеи одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Полномочия российской делегации полностью восстановлены.
- Обзор прессы.
- Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы.
- Новости спорта.