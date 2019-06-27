СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-27T11:33:26+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

«Проблемы начались еще в полете»: Жертвами крушения Ан-24 в Бурятии стали два пилота, пассажиры выжили 00:00 00:00

Главные темы:

- Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии. По предварительным данным, в авиакатастрофе в аэропорту Нижнеангарска погиб экипаж, пассажиров удалось спасти.

- Митинги в Грузии не закончились, но беспорядки прекратились. Даже туалетные кабинки поставили! Повестка сменилась с антироссийской на внутригрузинскую.- На Украине предложили перенести столицу из Киева в другой город.

- Мэр города Владивостока Олег Гуменюк в техническом лицее на последнем школьном звонке оговорился и проводил выпускников "в последний путь", а красноярским выпускникам подарили торт "с надгробиями".

- В Екатеринбурге учитель английского предлагает интим за деньги, чтобы заработать на поездку в Китай.

- Коридоры власти.

- Россия для подражания: 52% граждан считают РФ образцом для всех стран

При этом, по мнению участников опроса Левада-Центра, добра нашему государству западные соседи не желают

- Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире.

- Суд продлил арест сестрам Хачатурян.

- В Греции из отеля выселили украинцев, которые вывесили на балконе украинские флаги и травили детей туристов из России за то, что те говорят на русском.

- ПАСЕ вернула полномочия российской делегации. Участники сессии ассамблеи одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Полномочия российской делегации полностью восстановлены.

- Обзор прессы.

- Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы.

- Новости спорта.