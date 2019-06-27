2019-06-27T13:29:25+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Стиль вождения будет отслеживать специальный сервис, обучение в ВУЗах подорожало почти на 20%, половина россиян не готова отказаться от мобильных телефонов

Валентин Алфимов - с главными новостями дняВалентин Алфимов - с главными новостями дня

Валентин Алфимов - с главными новостями дня

Стиль вождения будет отслеживать специальный сервис, обучение в ВУЗах подорожало почти на 20%, половина россиян не готова отказаться от мобильных телефонов

00:00
00:00

Главные темы:

- В России появится сервис оценки риска по стилю вождения. Нововведение станет доступно в 2021 году. Сервис будет собирать статистику о событиях с участием автомобиля, а также аналитические данные о качестве вождения, - рассказал представитель рабочей группы «Автонет» Ярослав Федосеев.

- Страховщики предложили ввести тариф на рассылку уведомлений о диспансеризации. Это приведёт к рациональному расходованию средств страховых компаний, - рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. По его словам, специальный тариф также позволит повысить уровень информированности населения.

- Обучение в ВУЗах подорожало почти на 20%. По данным Росстата, цена за семестр увеличилась в среднем до 70 тысяч рублей.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков утверждает, что за лето обучение в вузах станет ещё дороже - на 20%. По его мнению, такой рост связан с минимальным финансированием университетов. Все расходы институтов покрываются за счет коммерческих студентов.

- Почти половина россиян не готова отказаться от мобильных телефонов - таковы результаты опроса исследовательского холдинга "Ромир". На втором месте у респондентов - интернет, без него не смогут жить треть опрошенных. А вот 28% - проявили настоящий патриотизм. Они заявили, что для счастья нужно совсем немного - жить в России. Президент исследовательского холдинга "Ромир" Андрей Милехин рассказал и о других приоритетах россиян.

Скачать передачу [mp3, 10.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Суд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу
Латвия считает неприемлемым возвращение российской делегации в ПАСЕ
Сергей Шойгу - на вопрос "КП" о будущем Юнус-Бека Евкурова: "У него спросите!"
Ежегодное выступление премьера Грузии в парламенте было отложено
Спецслужбам предложили разрешить перехватывать управление дронами
Кейт Миддлтон получила новую должность
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
Каждый второй россиянин оказался доволен качеством своей жизни
Евросоюз продлил экономические санкции против России
В Польше вновь не смогли найти Янтарную комнату
Министры обороны НАТО утвердили военно-космическую концепцию альянса
На главу компании «Рольф» Петрова завели уголовное дело
Россияне не пострадали в результате терактов в Тунисе
У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока -2"
Трамп прибыл в Осаку на саммит G20 без своей супруги
В Тунисе прогремели два взрыва: погиб полицейский, есть раненые
Россия до ноября 2019 года погасит долг перед Советом Европы
Политолог предположил, что рейтинг Меркель не упадет из-за заболевания
Захарова: Киеву нужны задержанные в Керченском проливе моряки только для шантажа России
Большинство кибератак на Россию идет с территории США