СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-27T13:29:25+03:00

Стиль вождения будет отслеживать специальный сервис, обучение в ВУЗах подорожало почти на 20%, половина россиян не готова отказаться от мобильных телефонов 00:00 00:00

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- В России появится сервис оценки риска по стилю вождения. Нововведение станет доступно в 2021 году. Сервис будет собирать статистику о событиях с участием автомобиля, а также аналитические данные о качестве вождения, - рассказал представитель рабочей группы «Автонет» Ярослав Федосеев.

- Страховщики предложили ввести тариф на рассылку уведомлений о диспансеризации. Это приведёт к рациональному расходованию средств страховых компаний, - рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. По его словам, специальный тариф также позволит повысить уровень информированности населения.

- Обучение в ВУЗах подорожало почти на 20%. По данным Росстата, цена за семестр увеличилась в среднем до 70 тысяч рублей.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков утверждает, что за лето обучение в вузах станет ещё дороже - на 20%. По его мнению, такой рост связан с минимальным финансированием университетов. Все расходы институтов покрываются за счет коммерческих студентов.

- Почти половина россиян не готова отказаться от мобильных телефонов - таковы результаты опроса исследовательского холдинга "Ромир". На втором месте у респондентов - интернет, без него не смогут жить треть опрошенных. А вот 28% - проявили настоящий патриотизм. Они заявили, что для счастья нужно совсем немного - жить в России. Президент исследовательского холдинга "Ромир" Андрей Милехин рассказал и о других приоритетах россиян.