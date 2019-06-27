2019-06-27T16:11:02+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Эксперты считают, что возраст Ан-24 не стал причиной ЧП, Грузия потеряет около трехсот миллионов долларов, Меркель опять стало плохо на публике

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Эксперты считают, что возраст Ан-24 не стал причиной ЧП, Грузия потеряет около трехсот миллионов долларов, Меркель опять стало плохо на публике

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Главные темы:

- При правильном обслуживании самолеты могут летать веками - возраст машины не стал причиной катастрофы АН-24 в Бурятии - уверен авиаэксперт Игорь Зырянов.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник также считает, что возраст самолета не при чем. По его мнению, экипаж был не готов к работе в экстренной ситуации.

- Нацбанк Грузии подсчитал убытки от сокращения турпотока из России. Страна потеряет около трехсот миллионов долларов. По данным грузинского регулятора, это негативно отразится на платежном балансе и, соответственно, на курсе местной валюты.

- Детский омбудсмен Владимирской области прокомментировал призыв местной чиновницы рожать детей до окончания вуза. Как рассказал Геннадий Прохорычев, Юлию Арсенину просто неверно поняли - она имела в виду совсем другое.

- Депутат Государственной Думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал немецких врачей, которые работают с Ангелой Меркель. Он обвинил их в некомпетентности. Канцлеру Германии опять стало плохо на публике. Во время встречи с немецким президентом ее начало трясти.

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