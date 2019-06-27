2019-06-27T17:05:23+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Изобретение вертолета, запрет абортов в СССР, выпуск первых «Катюш» и премьера «Полосатого рейса»

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Изобретение вертолета, запрет абортов в СССР, выпуск первых «Катюш» и премьера «Полосатого рейса»

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27 июня. В этот день в разные годы:

1931 год - Игорь Сикорский получает в США патент на первый вертолет.

1936 год - запрет абортов в СССР.

1941 год - выпуск первых «Катюш».

1961 год - премьера комедии «Полосатый рейс».

1987 год - американский хит-парад возглавляет Уитни Хьюстон.

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