СЕГОДНЯ 19:03 2019-06-27T21:29:55+03:00

Зеленский впервые напрямую обратился к Путину, на форуме «Армия-2019» подписаны контракты на триллион рублей, Forbes составил рейтинг лучших вузов России 00:00 00:00

Главные темы:

- Пострадавших в жёсткой посадке Ан-24 в Нижнеангарске на вертолете доставили в Улан-Удэ. Ми-8 санавиации забрал четверых, в том числе двух детей.

Тем временем Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию катастрофы. К работе также подключился Следственный комитет - по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело о катастрофе направлено в центральный аппарат СК.

Ан-24 в воздухе уже почти 60 лет. До сих пор он остается одним из основных самолетов на рейсах региональных авиалиний России и в странах СНГ. Однако, как отметил пилот первого класса Андрей Литвинов, такие старые самолёты нельзя эксплуатировать.

- Российский МИД приветствуют обмен пленными между Украиной и Донбассом. При этом в ведомстве отметили, что это вопрос прямых контактов между Киевом и республиками.

Ранее в Минске состоялась встреча главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Лидеры республик Донбасса в ответ на просьбу украинского политика в качестве жеста доброй воли согласились на одностороннюю передачу украинской стороне четырех человек. Обмен пленными состоится в пятницу в белорусской столице.

Тем временем, Владимир Зеленский попросил Владимира Путина освободить украинских моряков. Президент отметил, что готов пойти на все, чтобы вернуть своих граждан на родину. При обращении к российскому лидеру Зеленский перешел на русский язык.

- На форуме «Армия-2019» подписали госконтракты на сумму более 1 триллиона рублей. Об этом стало известно на торжественной церемонии в присутствии президента Владимира Путина.

- Forbes составил рейтинг лучших вузов России. Первую строчку занял Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС". Серебро досталось МГИМО, а следом расположился Московский физтех.