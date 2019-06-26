2019-06-26T21:52:23+03:00
Темы дня
Дарья АСЛАМОВАЕлена АФОНИНА

Президент Молдавии Игорь Додон: «Мы вернем хорошие дружеские отношения с Россией»

Наш спецкор Дарья Асламова взяла интервью у президента Молдавии Игоря Додона - о том, как страна собирается выходить из политического кризисаНаш спецкор Дарья Асламова взяла интервью у президента Молдавии Игоря Додона - о том, как страна собирается выходить из политического кризисаФото: Дарья АСЛАМОВА

Глава государства дал эксклюзивное интервью Дарье Асламовой

Президент Молдавии Игорь Додон: «Мы вернем хорошие дружеские отношения с Россией»

00:00
00:00

Бывшему лидеру Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения - в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков. Как сообщает МВД в этом же обвиняют и доверенное лицо Плахотнюка — профессионального спортсмена Константина Цуца.

В деле - 28 эпизодов, речь идёт о контрабанде и сбыте в особо крупных размерах.

По данным полиции, транснациональное преступное сообщество переправляло гашиш из Северной Африки в СНГ.

Плахотнюк — бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

На прошлой неделе стало известно, что Плахотнюк покинул Молдавию и уехал в Лондон.

Бывший сутенер, шантажист и любитель подглядывать в замочную скважину - так говорят об олигархе Плахотнюке. Наш специальный корреспондент Дарья Асламова полтора года назад пыталась встретиться с президентом Молдавии Игорем Додоном, но, рассказывает Дарья, люди Плахотнюка вынесли ее на руках из аэропорта, и буквально забросили в самолет на Бухарест.

В июне этого года три соперничающих державы – Россия, Евросоюз и США – решили, что время Плахотнюка прошло. Как все это было, расскажет сам президент Игорь Додон, с которым Дарье Асламовой, наконец, удалось встретиться. Слушаем!

Скачать передачу [mp3, 11.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
25 Июня 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Украинцы внесли более 200 поправок, лишь бы Россия не вернулась в Совет Европы, а грузины хотят пустить автобусы для российских туристов от иностранных аэропортов

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
24 Июня 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: В Розе Хутор расчищают дороги после схода селя, власти Грузии пошли на уступки митингующим, в Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стёкол автомобиля

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
21 Июня 2019 15:03 - 15:45

Темы дня

Тема: Темы дня : Экс-министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзания: «Настроения против русских туристов начали нагнетать еще месяц назад!»

В студии: Андрей БАРАНОВ, Елена АФОНИНА

В гостях: Валерий ХАБУРДЗАНИЯ
07:30
21:30
21 Июня 2019 12:16 - 13:45

Темы дня

Тема: Темы дня : Власти США запретили американским авиакомпаниям летать над Ираном, а в Беслане прооперировали женщину, которая 23 года жила с хирургическим зажимом в теле

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Власти Венесуэлы заявили о предотвращении очередной попытке государственного переворота
Российские средства ПВО отбили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим
Банк ДОМ.РФ: У клиентов сохраняется возможность внесения платежей по кредитам без комиссии
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против РФ
Ростуризм: в Грузии остаются 930 российских туристов
В Чикаго сотрудница бара плюнула в лицо сыну Трампа
Рогозин высмеял требования к РФ для возвращения в ПАСЕ
Леонид Слуцкий не был избран вице-президентом ПАСЕ
Трамп уверен в том, что у него в Осаке состоится "очень хороший разговор" с Путиным
СК проверит информацию о возможном растлении московским отравителем двух несовершеннолетних
Путин и Тереза Мэй встретятся на полях саммита G20
Путин встретился с Евкуровым и принял его прошение об отставке
В США умер отец рэпера Эминема
ПАСЕ в полном объеме вернула полномочия российской делегации
Украинская делегация покидает ПАСЕ
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене, есть пострадавшие
Цены на нефть продолжают расти