26 Июнь 21:50 2019-06-26T21:52:23+03:00

Наш спецкор Дарья Асламова взяла интервью у президента Молдавии Игоря Додона - о том, как страна собирается выходить из политического кризиса Фото: Дарья АСЛАМОВА

Президент Молдавии Игорь Додон: «Мы вернем хорошие дружеские отношения с Россией» 00:00 00:00

Бывшему лидеру Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения - в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков. Как сообщает МВД в этом же обвиняют и доверенное лицо Плахотнюка — профессионального спортсмена Константина Цуца.

В деле - 28 эпизодов, речь идёт о контрабанде и сбыте в особо крупных размерах.

По данным полиции, транснациональное преступное сообщество переправляло гашиш из Северной Африки в СНГ.

Плахотнюк — бывший депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

На прошлой неделе стало известно, что Плахотнюк покинул Молдавию и уехал в Лондон.

Бывший сутенер, шантажист и любитель подглядывать в замочную скважину - так говорят об олигархе Плахотнюке. Наш специальный корреспондент Дарья Асламова полтора года назад пыталась встретиться с президентом Молдавии Игорем Додоном, но, рассказывает Дарья, люди Плахотнюка вынесли ее на руках из аэропорта, и буквально забросили в самолет на Бухарест.

В июне этого года три соперничающих державы – Россия, Евросоюз и США – решили, что время Плахотнюка прошло. Как все это было, расскажет сам президент Игорь Додон, с которым Дарье Асламовой, наконец, удалось встретиться. Слушаем!